Alors que les rumeurs inquiétantes s’intensifient sur l’état de santé de Joe Biden, à l’approche du premier grand débat télévisé de la présidentielle américaine, les commentateurs politiques spéculent sur l’identité du remplaçant potentiel du président sortant: les Démocrates ont-ils un plan B ?

Joe Biden, 81 ans, était déjà le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis quand il a été élu à la Maison-Blanche en 2020. Or, si son arrivée n’a suscité aucun commentaire sur son état de santé à l’époque, la donne a aujourd’hui bien changé. Chaque apparition du président américain génère désormais son lot de spéculations (voir articles connexes ci-dessous). Chacun de ses mouvements est scruté, analysé, le plus souvent pour en conclure à son incapacité manifeste à diriger le pays. L’élection présidentielle cruciale du 5 novembre approche à grands pas mais le premier véritable test est imminent: le duel télévisé contre Donald Trump le 27 juin prochain, en direct.

Inquiétudes croissantes

Aussi bien lors de sa participation au 80ᵉ anniversaire du Débarquement des alliés en Normandie que, plus récemment, lors d’un gala de collecte de fonds à Los Angeles ou lors d’un concert dans les jardins de la Maison-Blanche le 11 juin dernier pour les célébrations du Juneteenth, son attitude, confuse ou figée, a suscité toutes les interrogations, même parmi ses électeurs. Certaines rumeurs relayées sur les réseaux sociaux ont été démenties mais un solide doute persiste tant la “collection” des gaffes et autres errances du président s’élargit. Présenté comme un rempart à Donald Trump, Joe Biden pourra-t-il seulement mener son combat à terme?

Plan B des Démocrates ?

Selon un chroniqueur du Boston Herald, relayé par Le Courrier international, “des spéculations” circulent “autour d’un complot secret des Démocrates pour remplacer le vieillissant Joe Biden”, en particulier si le président en exercice se rend coupable d’une “gaffe majeure” ou “s’effondre complètement lors du débat” contre son rival républicain. D’autres médias américains, comme le Daily Beast ou le Business Insider, dressent quant à eux la liste des prétendants au poste en cas de forfait de dernière minute. Parmi ces “réservistes” de l’ombre dignes d’un épisode de “Designated Survivor”, on retrouve notamment le ministre des Transports, Pete Buttigieg, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ou encore la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. D’autres, plus méconnus en Europe, comme la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, et le sénateur du New Jersey, Cory Booker, figurent également sur cette liste (suite ci-dessous).

Kamala Harris ou… Hillary Clinton ?

La remplaçante la plus évidente reste toutefois la vice-présidente Kamala Harris même si son talent d’invisibilité et le manque de popularité qui en découlent ne jouent pas en sa faveur. Tant et si bien qu’une hypothèse encore inenvisageable il y a peu émerge désormais: une candidature d’Hillary Clinton. Cette piste discutable est pourtant évoquée par le très sérieux et prestigieux Washington Post. Malgré sa défaite surprise contre Trump en 2016, l’ex-secrétaire d’État (sous Obama) et ex-First Lady des États-Unis pourrait fédérer l’opinion en sa faveur: “Même ceux qui n’ont pas voté pour Hillary Clinton en 2016 auraient confiance en sa capacité à maintenir le pays sur la bonne voie”, estime en effet la chroniqueuse Kathleen Parker, même s’il ne s’agit que “d’une idée”, conclut-elle. Cette solution permettrait en tout cas de sortir du “dilemme du vieil homme blanc” qui s’empare de la campagne présidentielle.

Source: https://www.7sur7.be/