Sondage : Avec 78 % de mécontents, la popularité de Macron continue de s’effondrer

MAUVAISE COTE – Dans le « JDD », Frédéric Dabi, patron de l’Ifop, note qu’Emmanuel Macron « a perdu 9 points depuis mai, dernière étude réalisée avant les européennes et l’annonce de la dissolution ».

La défiance plutôt que la confiance. Dans le baromètre mensuel de l’Ifop pour le Journal du dimanche, Emmanuel Macron continue de s’enfoncer avec une cote de popularité à 22 %, soit 78 % de mécontents (+ 3 points).

Le locataire de l’Élysée se rapproche ainsi des mauvais sondages de son prédécesseur. A l’automne 2014, ce baromètre donnait en effet seulement 13 % de personnes satisfaites vis-à-vis de François Hollande.

Les retraités de plus en plus mécontents

Les 22 % atteints par Emmanuel Macron le font en outre égaliser le score de François Mitterand en septembre 1991, quatre mois après la nomination d’Édith Cresson à Matignon.

Dans le JDD, Frédéric Dabi, patron de l’Ifop, pointe la vitesse à laquelle Emmanuel Macron s’enfonce : « Il a perdu 9 points depuis mai, dernière étude réalisée avant les européennes et l’annonce de la dissolution. » Surtout, le chef de l’Etat peut de moins en moins compter sur son socle électoral. « Les plus de 65 ans ne sont plus que 24 % à le soutenir (– 6) et les retraités 23 % (– 6) », indique l’hebdomadaire.

Dans cette enquête, même s’il chute lui aussi, Michel Barnier arrive encore à sauver les meubles. Le Premier ministre engrange ainsi 40 % de satisfai(…)

