Les forces armées ont réussi à s’emparer du palais après avoir expulsé les combattants des Forces de soutien rapide (RSF), a déclaré une source militaire à Anadolu.

L’armée soudanaise a repris le contrôle du palais présidentiel dans la capitale Khartoum pour la première fois depuis le début du conflit avec les Forces de soutien rapide (FSR) il y a près de deux ans, a déclaré une source militaire à Anadolu vendredi.

La source, qui a souhaité garder l’anonymat, a indiqué que les forces armées ont réussi à prendre le contrôle total du palais après avoir expulsé les combattants du groupe paramilitaire FSR.

Des soldats de l’armée soudanaise ont partagé des images sur les réseaux sociaux montrant le moment où ils ont pénétré dans le palais, après plusieurs jours de combats intenses avec les FSR.

Cependant, aucune déclaration officielle n’a encore été émise par la direction militaire soudanaise ou les FSR concernant cette reprise.

Au cours des dernières semaines, le contrôle territorial des FSR s’est rapidement réduit au profit de l’armée soudanaise dans plusieurs États, notamment Khartoum, Al-Jazira, White Nile, North Kordofan, Sennar et Blue Nile.

L’armée et les FSR se livrent un conflit depuis la mi-avril 2023, qui a fait plus de 20 000 morts et déplacé 14 millions de personnes, selon l’ONU et les autorités locales. Cependant, des recherches menées par des universités américaines estiment le bilan à environ 130 000 morts.

Les appels internationaux et ceux de l’ONU pour mettre fin à la guerre se multiplient, avertissant d’une catastrophe humanitaire imminente alors que des millions de personnes sont menacées par la famine et la mort en raison des pénuries alimentaires. Le conflit s’est étendu à 13 des 18 États du Soudan.

www.aa.com.tr/

Commentaires via Facebook :