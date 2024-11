Le tir de missile Orechnik n’est que le premier pas dans une nouvelle escalade entre la Russie et l’Occident en Ukraine, estime le vice-président de la Douma russe Piotr Tolstoï. Pour lui, en cas d’envoi de soldats européens sur le territoire ukrainien, « l’Europe va vraiment sentir le goût de la défaite ».

RT en français : A près le tir le 21 novembre dernier du missile balistique Orechnik, les médias et les personnalités politiques occidentales ont réagi de façon très forte, accusant Moscou d’escalade dans le conflit ukrainien. La Russie sera-t-elle capable de communiquer, de s’entendre avec l’Occident dans le contexte de tensions qu’on peut constater ?

Petr Tolstoï : A mon avis, on n’a aucun intérêt à communiquer avec l’Occident. L’intérêt de la Russie, c’est de gagner la guerre et d’atteindre tous ses objectifs sur le territoire de l’ex-Ukraine. On s’en fout des déclarations des dirigeants occidentaux : ils sont allés tellement loin, ils n’ont pas la possibilité de revenir sur leurs déclarations. Le changement de dirigeants ou de discours, ce n’est pas pour demain.

En ce qui concerne l’escalade militaire, ce sont en fait les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne qui ont permis au régime de Kiev d’utiliser des missiles sur le territoire russe et ils vont avoir une réponse très claire.

Le tir de missiles non nucléaires hypersoniques qui a été réalisé récemment n’est qu’un premier pas. On sait bien que les missiles occidentaux sont programmés par les spécialistes de l’OTAN. Donc on va tirer sur le poste de commandement qui programme les missiles occidentaux tombant sur le territoire russe.

La Russie peut se défendre dans ce conflit. Ce n’est pas nous qui avons commencé l’escalade, ce sont les Occidentaux qui ont senti que la guerre était perdue pour l’Ukraine. La guerre est perdue pour l’Union européenne et pour les États-Unis.

Comme ils n’ont pas la possibilité de reculer dans toutes leurs déclarations de haine russophobes, ils ont commencé l’escalade en donnant aux Ukrainiens ou plutôt aux soldats de l’OTAN la permission de programmer les missiles sur les territoires russes. Mais la Russie ne va pas permettre d’utiliser ces armes contre son territoire et contre ses citoyens.

«Vous sentez que vous êtes en train de perdre cette guerre», lance Piotr Tolstoï sur BFMTV

RT en français : Le point de non-retour dans ce conflit est-il atteint ? Le changement de locataire à la Maison-Blanche peut-il changer quelque chose ?

PT : Espérons. Mais en fait, le président américain agit dans l’intérêt des États-Unis. Et nous, nous avons nos intérêts nationaux. Notre intérêt aujourd’hui, c’est de terminer l’opération militaire spéciale.

Si les troupes occidentales viennent en Ukraine, elles feront connaissance avec les missiles russes hypersoniques. Vous ne devez pas avoir le moindre doute là-dessus. Parce que toutes ces déclarations des dirigeants des pays de l’OTAN sur l’accélération du degré de confrontation vont mener à une guerre directe entre l’OTAN et la Russie. Et malheureusement, l’Europe n’est pas prête à une guerre de ce type. Donc ça serait un conflit vraiment sérieux.

RT en français : Vous dites qu’il ne faut pas avoir de doute, mais malgré tout, quand on regarde les médias occidentaux, y compris en France, on entend dire que le président russe bluffe quand il parle de menaces nucléaires. Qu’est-ce que cela nous apprend sur l’approche occidentale de ce conflit ?

PT : Les Européens n’ont pas encore senti le goût de la défaite. Les pertes humaines, aujourd’hui, c’est l’Ukraine qui les ressent, pas les pays de l’Europe. Quelques dizaines de mercenaires étrangers tués lors du conflit ukrainien, ce n’est pas suffisant. Donc si jamais les gouvernements européens envoient des soldats sur le sol ukrainien, sur le territoire ukrainien, l’Europe va vraiment sentir le goût de la défaite.

RT en français : Volodymyr Zelensky, face à l’utilisation des missiles Orechnik , tente de motiver ses alliés occidentaux à réagir avec force. Quel est son objectif ?

PT : Son objectif est de tenir la situation en mains parce que monsieur Zelensky n’est plus le président ukrainien légitime. Il doit faire semblant que sa fonction est de négocier avec les Américains et les Européens le soutien de l’Ukraine. Mais à un moment donné, il n’y aura plus de pays à soutenir.

Source: https://francais.rt.com/

