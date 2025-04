A la faveur du briefing du Media Hub pour le Département d’Etat américain tenu le 24 mars 2025, la secrétaire adjointe McLaughlin a présenté le nouveau programme “Home” du CBP, qui offre aux immigrants illégaux en situation irrégulière la possibilité de quitter volontairement les Etats-Unis.

L’application CBP Home est dotée d’une fonction de signalement d’auto-expulsion pour les étrangers en situation irrégulière aux Etats-Unis. Le pays a lancé cette application pour offrir aux étrangers un moyen simple de partir et de s’auto-expulser, afin qu’ils puissent toujours avoir la possibilité de revenir légalement et correctement à l’avenir et de vivre le rêve américain. “L’objectif est clair : s’ils ne s’auto-expulsent pas, nous les retrouverons, nous les expulserons et ils ne reviendront pas”, a expliqué Tricia McLaughlin.

Selon elle, l’auto-expulsion est également l’option la plus sûre pour les étrangers en situation irrégulière, tout en préservant nos ressources policières. Non seulement elle est plus sûre, mais elle permet également d’économiser l’argent des contribuables américains et de précieuses ressources du CBP et de l’ICE, qui peuvent ainsi se concentrer sur les étrangers criminels dangereux.

Elle a également révélé une nouvelle fonctionnalité dans l’application CBP Home qui est la possibilité de vérifier le départ. Nous offrons aux étrangers qui choisissent de s’auto-expulser la possibilité d’informer le gouvernement américain de leur départ des États-Unis, en leur permettant de fournir des données biographiques issues de leurs passeports ou autres documents de voyage, des photos faciales et des données de géolocalisation pour prouver leur sortie. L’étranger doit se trouver à au moins cinq kilomètres des États-Unis pour utiliser cette fonctionnalité. Bien que l’utilisation de la fonctionnalité de vérification de départ soit facultative, si l’étranger choisit de l’utiliser, il doit soumettre une photo faciale. C’est obligatoire.

“En résumé, l’administration Biden a exploité l’application CBP One pour permettre à plus d’un million d’étrangers d’entrer illégalement aux Etats-Unis. Le lancement de l’application CBP Home par l’administration Trump rétablit l’intégrité de notre système d’immigration”, a-t-elle conclu.

