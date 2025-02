Alors que les négociations de paix en Ukraine semblent se dessiner sans l’implication des européens, c’est une autre information qui attire notre attention, une nouvelle surprenante qui ébranle les États-Unis : l’administration Trump envisage sérieusement d’interdire les vaccins contre la Covid-19 à tous les citoyens.

Cette décision, si elle se concrétisais, représenterait un revirement complet par rapport aux politiques précédemment adoptées sous l’égide du même président, notamment avec l’initiative « Operation Warp Speed » (Opération vitesse fulgurante) qui avait accéléré le développement et la distribution des vaccins. C’est un article du Daily mail qui en parle ce jour. En voilà un résumé suite à un tweet fort enthousiate du Dr Aseem Malhotra :

Les origines de ce revirement : l’idée d’interdire les vaccins contre la Covid-19 semble émaner d’une pétition en ligne signée par des personnalités comme le Dr Jay Bhattacharya, qui affirme qu’il existe un lien causal entre les vaccins à ARNm et une augmentation inquiétante des décès inexpliqués à travers le monde. Cette pétition, baptisée « HOPE accord », soutient que la technologie ARNm, bien que révolutionnaire, pourrait être responsable de ce qu’ils appellent des “décès excédentaires”.

Les arguments en faveur de l’interdiction : plusieurs conseillers clés aux États-Unis, notamment le Dr Aseem Malhotra, un cardiologue britannique, ont publiquement appelé à la suspension des vaccins pour une réévaluation complète de leur sécurité et de leur efficacité. Malhotra, envisagé pour un rôle de conseiller en santé dans les nouvelles structures de santé de Kennedy, a été particulièrement loquace sur les réseaux sociaux, affirmant que les vaccins ont causé plus de mal que de bien. De plus, Kash Patel, nommé pour diriger le FBI, a, par le passé promu des compléments alimentaires prétendument capables de « réparer » les dommages des vaccins contre la Covid-19. Le professeur Martin Zizi appelle à un moratoire sur les vaccins à ARMm depuis plus d’un an.

La mise en œuvre potentielle de l’interdiction : comment une telle interdiction pourrait-elle être mise en place reste flou. Une mesure aussi drastique nécessiterait que la FDA (Food and Drug Administration) retire son approbation aux vaccins pour des raisons de sécurité ou d’efficacité. Il est à rappeler que pendant son premier mandat, Trump a été à l’origine du développement rapide des vaccins, une réalisation alors saluée comme un exploit médical.

Ce virage à 180 degrés soulève donc de nombreuses questions sur les motivations politiques et scientifiques derrière cette décision. Dans une interview récente, le Senateur Ron Johnson expliquait à France-Soir les diverses mesures qu’il comptait prendre ainsi que les degrés de liberté dont il disposait comme président de la Commission d’enquête permanente du Sénat des EU.

Le contexte politique et social : cette proposition intervient dans un climat de méfiance croissante envers les vaccins, alimentée par ce que les médias mainstream subventionnés appellent encore des théories conspirationnistes. Mais rappelons que ces mêmes médias se sont trompés entre autres sur le Lancetgate (étude rétractée) et l’origine du virus. Alors que les scientifiques indépendants alimentaient les réseaux sociaux d’analyses de plus en plus pertinentes sur les traitements précoces et les effets secondaires très nombreux de la vaccination covid.

Ainsi des voix de plus en plus audibles dans divers cercles politiques se sont élevées. Des législateurs dans des États comme l’Idaho et le Montana ont déjà introduit des projets de loi pour interdire les vaccins à ARNm, tandis que des activistes à l’échelle locale, dans des États comme le Tennessee, l’Iowa et Washington, envisagent des interdictions similaires au niveau des comtés.

Les réactions et les implications : les réactions à cette proposition sont variées et polarisées. D’un côté, les opposants à l’interdiction soulignent les preuves scientifiques qui démontrent l’efficacité des vaccins dans la réduction des hospitalisations et des décès liés à la Covid-19. Mais ces personnes ont souvent des liens d’intérêts avérés avec l’industrie pharmaceutique. De l’autre, les partisans de l’interdiction se basent sur des interprétations, jugées controversées par les autorités de données sur les décès excédentaires, suggérant que les vaccins pourraient être responsables de ces anomalies statistiques.

L’expertise médicale reste divisée, avec certains experts accusant les promoteurs de l’interdiction de manipuler ou de mal interpréter les données. Un véritable sujet que Dr Jay Bhattacharya veut résoudre en redonnant ses lettres de noblesse à la science et surtout en auditant le système des revues scientifiques qui est capturé par l’industrie pharmaceutique, tel qu’il l’a déclaré à France-Soir. Il n’est d’ailleurs pas le seul puisqu’en France, les professeurs Perronne et Raoult ont fortement critiqué la revue par les pairs. Une approche renommée la “pire review” par le Pr Martin Zizi.

Les défis et les questions pour l’avenir : si cette interdiction devait être promulguée, les répercussions sur la santé publique seraient incalculables. Non seulement cela pourrait ébranler la confiance dans les institutions de santé étasuniennes, mais cela pourrait aussi influencer la politique de vaccination mondiale. La Floride, qui a déjà envisagé une telle interdiction, donne un aperçu des réactions locales possibles.

Ce potentiel revirement de politique vaccinale sous la direction de Trump met en lumière les tensions entre science, politique, et idéologie dans la gestion des crises sanitaires. Alors que le débat se poursuit, les États-Unis se retrouvent à la croisée des chemins, devant décider si la science ou les théories conspirationnistes guideront l’avenir de leur politique de santé publique. Pour l’instant, le président Trump tient ses promesses de campagne sur la transparence.

Ce qui est certain, c’est que cette décision, si elle est prise, marquera un tournant historique dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et aura des répercussions mondiales.

Et en Europe ?

Certaines associations comme BonSens.org ou VerityFrance se sont illustrées par leurs publications scientifiques sur les vaccins, et juridiques autour de l’absence de transparence sur les contrats des vaccins, et surtout la remise en cause de leurs autorisations de par les nombreux effets secondaires observés.

Aborder ce sujet entraine toujours pour le messager une décrédibilisation immédiate des médias mainstream et des autorités. Serait-ce sur le point de changer avec le vent qui vient de l’ouest suite à la nomination de Robert Kennedy Jr. et au décret présidentiel qui a mis le projet “ Make America Healthy Again ” (rendons sa santé à l’Amérique) sur les rails ?

L’histoire semble une nouvelle fois donner raison au regretté prix Nobel de médecine Luc Montagnier. Après avoir été le premier à confirmer l’origine artificielle du virus avec le mathématicien Jean-Claude Perez, sa déclaration à France-Soir en évoquant la vaccination covid comme étant « une erreur stratégique qui impacte l’humanité » pourrait bien se révéler être une nouvelle fois correcte. La science, la sagesse, le savoir ? La prescience avait-il dit !

