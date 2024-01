Trump se moque de Macron et l’imite en plein meeting: “Tu ne peux pas faire ça, Donald!”

Candidat à l’élection présidentielle de 2024, Donald Trump multiplie les meetings malgré les procès et les procédures qui s’entassent sur sa route vers la Maison-Blanche. Ce samedi 6 janvier, dans l’Iowa, l’ancien président s’est ouvertement moqué d’Emmanuel Macron et a livré sa version d’un conflit qui les a opposés en 2019.

Ce samedi 6 janvier, Donald Trump avait réuni ses partisans dans l’État de l’Iowa. L’occasion de leur rappeler ses faits d’armes lorsqu’il était président des États-Unis et, notamment, une négociation rondement menée contre un projet français de taxation à 25 % des Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon), les quatre géants du web… et de l’économie américaine. À l’époque, Donald Trump avait dénoncé sans détour la “stupidité” de son homologue et menacé en représailles de taxer le produit phare de l’Hexagone: le vin, dont le champagne. Un accord avait rapidement été trouvé entre la France et les États-Unis dans la foulée.

“Vous feriez mieux d’annuler cette taxe…”

Donald Trump à Emmanuel Macron

Une victoire donc pour les États-Unis, ses entreprises florissantes et Donald Trump… qui s’est permis de rejouer la scène devant ses supporters. Une conversation téléphonique évidemment à l’avantage de l’Américain: “J’ai appelé le président français. Vous savez, Macron. Vous le connaissez? Un très chouette gars, vraiment très gentil”, commence-t-il ironiquement. “Je lui ai dit: ‘Emmanuel, comment ça va? Il paraît que vous allez taxer les entreprises américaines à 25 %?”, poursuit-il, plus offensif. “Vous n’allez pas le faire, Emmanuel”, prétend-il avoir ensuite ajouté. Face à la résistance d’Emmanuel Macron, Donald Trump aurait alors menacé de riposter sévèrement: “Vous feriez mieux d’annuler cette taxe. Car, si vous ne faites pas, vous allez payer des droits de douane de 100 % sur tous les vins et champagnes à destination des États-Unis. Et ce dès ce soir”.

“Non, non, non, tu ne peux pas faire ça, Donald!”

Emmanuel Macron à Donald Trump (selon ce dernier)

Face à cette mesure de rétorsion imminente, Emmanuel Macron aurait soudain pris peur: “Non, non, non, tu ne peux pas faire ça, Donald, tu ne peux pas faire ça!”, confie Donald Trump en se lançant dans une imitation de son homologue, accent français caricatural inclus. “Si, si, je peux le faire…”, lui rétorque-t-il. “Ok, Donald, nous n’allons pas le faire”, aurait finalement cédé le président français. “Fin de l’histoire, c’était aussi simple”, conclut Trump, conquérant sous les applaudissements de son public dévoué.

Trump et Macron, une relation contrastée

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump s’en prend publiquement à Emmanuel Macron ou se moque ouvertement de lui. L’an dernier, il lui avait reproché de “lécher le cul de Xi Jinping”, le président chinois, et, en 2022, il avait affirmé à ses proches qu’il détenait des informations sur sa vie intime. Dans un livre paru en 2021, l’ancienne porte-parole de la Maison-Blanche, Stephanie Grisham, prétendait que Trump considérait Macron comme une “mauviette”. Enfin, en 2020, son ancien proche conseiller, John Bolton, avait publié dans son livre choc cette citation présumée: “Tout ce qu’il touche devient de la merde”. Autant de sorties qui contrastent avec l’agréable visite du couple présidentiel américain en à Paris, en 2017, quand Donald Trump et son épouse Melania avaient notamment été invités au défilé du 14 juillet et à un dîner à la tour Eiffel.

Source: https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :