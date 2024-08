Un parti du Ghana fustige l’ingérence ukrainienne en Afrique

Les pays africains doivent condamner l’intrusion ukrainienne dans leurs affaires intérieures, laquelle est poussée par l’Otan, a déclaré le Mouvement Socialiste du Ghana. Il appuie ainsi les réactions du Sénégal, du Mali, du Niger et du Burkina Faso à l’égard de la politique de Kiev.

Kiev est le “mandataire” de l’Otan qui poursuit son travail de déstabilisation en Afrique de l’Ouest, a déclaré le Mouvement Socialiste du Ghana dans un communiqué.

“L’affirmation par l’Ukraine de son droit à intervenir dans les affaires intérieures de l’Afrique en fait un ennemi pur et simple du peuple africain”, note Kwesi Pratt, Jr, secrétaire général du parti.

Les peuples africains “n’ont pas besoin de l’approbation ukrainienne ou occidentale pour interagir avec la Russie”, ajoute le mouvement, soulignant que Moscou n’a jamais eu de revendication sur le territoire africain, même au plus fort de la période coloniale.

“Le Mouvement Socialiste du Ghana soutient pleinement les réponses des gouvernements du Sénégal, du Mali, du Niger et du Burkina Faso à cette insulte et à l’expulsion des diplomates ukrainiens de leur pays. Le parti appelle les Africains et le Mouvement mondial pour la paix à condamner l’agression de l’Ukraine dans les termes les plus forts possibles et à se mobiliser contre leur implication dans nos affaires”, indique le communiqué.

La question de ces ingérences devrait être débattue devant le Conseil de sécurité de l’Onu, juge encore le parti.

Le Mali et le Niger ont récemment rompu leurs relations diplomatiques avec l’Ukraine suite à des déclarations de l’ambassadeur d’Ukraine au Sénégal qui avait reconnu l’implication de son pays dans une attaque contre les forces de sécurité maliennes à Tinzaouatène, au Mali.

Le Sénégal avait convoqué l’ambassadeur pour explications. Le Burkina Faso avait invité l’Ukraine à ne pas se tromper de combat.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

