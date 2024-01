Vladimir Poutine fait trembler les États-Unis avec cette décision

C’est une décision qui ne devrait pas plaire à Joe Biden et à son équipe. Et pour cause, Vladimir Poutine a promis le lundi 1er janvier 2024 d’« intensifier » les frappes russes en Ukraine en représailles au bombardement d’une ampleur sans précédent par l’armée ukrainienne sur la ville russe de Belgorod samedi.

« Nous allons intensifier les frappes, aucun crime contre les civils ne restera impuni, c’est une certitude », a laissé entendre Poutine lors de la visite d’un hôpital militaire, affirmant que ces frappes seront menées « sur des installations militaires ».

Cette déclaration intervient à la suite de plusieurs jours d’escalade des hostilités entre Russes et Ukrainiens après l’attaque qui a fait 25 morts samedi à Belgorod, en Russie, succédant à une attaque de missiles contre l’Ukraine vendredi, qui avait fait une quarantaine de victimes tuées.

« Nous frappons avec des armes de précision les lieux de prise de décisions, les lieux où se rassemblent les soldats et les mercenaires, d’autres centres de ce type, des installations militaires avant tout », a poursuivi M. Poutine.

Qualifiant d’« acte terroriste » le bombardement sur Belgorod, qui a fait 25 morts et plus d’une centaine de blessés samedi, il a accusé les forces ukrainiennes d’avoir frappé en « plein centre de la ville, là où les gens se promènent, avant le réveillon du Nouvel an ».

La Russie a déjà commencé à frapper des villes ukrainiennes.

De nombreux morts et des dégâts matériels ont été signalés ces dernières heures.

Après cette annonce de la Russie, les pays qui soutiennent l’Ukraine depuis le début du conflit ont annoncé l’envoie de nouvelles armes.

Pour l’oncle Sam, il n’est pas question que la Russie sorte victorieuse de cette guerre.

