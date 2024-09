Le FCSA représente un cadre innovant de coopération Sud-Sud et une plateforme d’échanges fructueux, selon le président sénégalais (INTERVIEW)

DAKAR, 4 septembre (Xinhua) — Le Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) “a permis de consolider la solidarité entre nos deux régions, tout en mettant en place des mécanismes concrets pour promouvoir le développement économique et social”, a récemment déclaré le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye dans une interview accordée à plusieurs médias chinois à Dakar, la capitale sénégalaise.

Il a souligné que depuis sa création en 2000, le FCSA était devenu un cadre innovant de coopération Sud-Sud, offrant une plateforme d’échanges fructueux et de partenariat dynamique pour répondre aux défis sino-africains.

Le thème du sommet 2024 du FCSA cette semaine à Beijing est “S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau”. M. Faye a indiqué que ce sommet était un moment important pour passer en revue le partenariat sino-africain, consolider les acquis et décliner de nouvelles perspectives de collaboration dans des domaines mutuellement bénéfiques.

Le FCSA permet à travers l’adoption d’initiatives et de plans d’action de mobiliser des ressources pour financer des projets structurants en Afrique, en s’inspirant du modèle chinois, a-t-il dit, en ajoutant qu’il “renforce les voix de la Chine et de l’Afrique sur la scène internationale, en ce qu’il prône notamment l’égalité et la confiance mutuelle, la coopération gagnant-gagnant, la solidarité et l’assistance mutuelle”.

En 2021, la 8e conférence ministérielle du FCSA s’était tenue à Dakar. En tant que co-président du FCSA, le Sénégal a été témoin des importantes réalisations de ce partenariat, en particulier dans le domaine des infrastructures avec la mise en œuvre de l’Initiative la Ceinture et la Route (ICR). “Beaucoup de routes, d’autoroutes, de ports, d’aéroports et de chemins de fer ont été construits. Des investissements importants ont été aussi réalisés dans l’agriculture, la formation technique et professionnelle, l’hydraulique et la santé”, a noté M. Faye.

Pour lui, le suivi des initiatives et programmes lancés par la Chine montre “l’engagement solidaire de la Chine aux côtés de l’Afrique, qui augure d’un partenariat plus fort et plus élevé”.

La Chine et le Sénégal ont élevé leurs relations bilatérales au rang de partenariat de coopération stratégique global en 2016. Le Sénégal est le premier pays d’Afrique de l’Ouest à avoir rejoint l’ICR. Le président sénégalais a exprimé son espoir de renforcer davantage la coopération entre son pays et la Chine, notamment dans des secteurs prioritaires tels que l’agriculture, l’industrialisation, l’hydraulique et la numérisation.

De nos jours, les voix des pays du Sud global, dont le Sénégal et la Chine font partie, se font de plus en plus entendre sur la scène internationale. Pour Bassirou Diomaye Faye, le Sud global, qui regroupe essentiellement des pays en développement, devient de plus en plus une réalité dans les relations internationales. Aussi urge-t-il de réformer le système international “pour le rendre plus inclusif, plus juste et plus équitable dans l’intérêt bien compris de tous”.

Quant aux réalisations de la modernisation chinoise, il a déclaré que, avec sa politique de réforme et d’ouverture, la Chine a pu réaliser des progrès impressionnants sur la voie de sa modernisation. La modernisation chinoise est “une source d’inspiration pour de nombreux pays en développement, y compris le Sénégal”, a conclu M. Faye. Fin

Source: https://french.news.cn/

