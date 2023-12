Mme Sissoko Fadima Al Zahra Touré promotrice de Bamako parc magic : “Nous sommes à près de 30 000 visiteurs en 10 jours d’évènement”

Pourquoi Bamako Parc Magic ? Quelles sont les activités phares de ce projet ? Avec les coupures d’électricité est-ce que Bamako Ville lumière (consistant à décorer les artères de la capitale des jeux de lumières) sera-t-elle au programme ? Voilà autant de questions auxquelles Mme Sissoko Fadima Al Zahra Touré, promotrice de Bamako Parc Magic et de Bamako Ville Lumière a tenu à apporter des réponses.

Aujourd’hui-Mali : Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venue l’idée de Bamako parc magic ?

Mme Sissoko Fadima Al Zahra Touré : Depuis longtemps, je voulais illuminer le Parc national. Souvent, je viens me promener avec mon époux. Et c’est comme ça que l’idée m’est venue. Parce que c’est un endroit tellement magique que je voulais aussi ajouter de la lumière et de la magie un peu comme partout ça se fait au monde pendant les fêtes de fin d’année. Voilà, il y a le marché de Noël, il y a une fête foraine, il y a des artistes. C’est un peu là l’idée de Bamako Parc Magic.

Ça va s’étendre sur combien de temps ?

Bamako parc magic s’étend sur déjà un bon mois. C’est du 1er décembre 2023 au 1er janvier 2024.

Vous avez effleuré tout de suite les différentes manifestations, est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement qu’est-ce qu’on peut trouver ici ?

A Bamako Parc Magic, c’est beaucoup de programmes que nous avons. Déjà le marché de Noël qui est installé sur un mois. Ensuite nous avons beaucoup de jeux pour les enfants, les châteaux gonflables, les jeux intellectuels aussi bien pour les enfants que pour les adolescents et même pour des adultes. Aussi, nous faisons les concerts tous les jours. Et nous invitons beaucoup d’artistes maliens, ce qui contribue à la promotion de nos artistes.

Les activités au parc commencent à partir de quelle heure?

Nos concerts commencent à partir de 16 heures. Là il s’agit de nos animations mais le Parc restera ouvert de 7 heures jusqu’à 2 heures du matin à partir du 15 décembre.

Nous voyons aussi des stands, on peut estimer à combien le nombre ?

Cette année nous sommes allés sur 60 stands. Mais pour la première édition, nous n’avons fait que 30 stands. Dieu merci c’est un événement qui plaît à la population particulièrement à toute la famille parce que chacun trouve son compte. Que ce soit Papa, Maman, les enfants. En fait c’est un événement qui est fait pour la famille.

Notre public cible, c’est la famille. Alors nous invitons toutes les familles de Bamako et environ à venir passer un bon moment au parc national.

Comment est l’affluence ?

Oui ça va. C’est parfait cette année par rapport à l’année dernière. Par exemple il nous arrive d’avoir plus de 4000 visiteurs jours et nous sommes à près de 30 000 visiteurs en 10 jours d’évenement.

Dans l’avenir, est-ce que vous vous êtes fixés un objectif pour pérenniser cette initiative ?

Oui bien sûr. Pour ceux qui me connaissent, je ne fais jamais un projet à court terme. Chaque projet ou chaque initiative que je fais, c’est mûri, réfléchi. Et justement, c’est dans cet objectif de pérenniser que nous l’avons lancé. Par exemple Bamako ville lumière, nous sommes à notre 7ème édition cette année, Bamako parc magic, nous sommes à notre 2ème édition et j’espère que les 20 ou 50 prochaines années et si Dieu nous donne longue vie, on sera toujours là.

Dites-nous un peu plus sur Bamako ville lumière. Les gens se demandent avec les coupures d’électricité, est-ce que Bamako ville lumière sera cette année également une réalité ?

Nous avons beaucoup réfléchi, on a beaucoup mûri. Effectivement, on a beaucoup hésité mais nous allons faire Bamako ville lumière. Parce que, c’est une chose à laquelle la population tient. Nous compatissons beaucoup avec notre population. Ça va être différent, Bamako ville lumière cette année. Vous allez vous rendre compte. Parce qu’on ne va pas utiliser que des produits électriques ou les décorations électriques. C’est une surprise que je vous réserve. Ça va être tout autre chose et je suis sûre que tout le monde va aimer.

Avez-vous un message à l’endroit de ceux qui hésitent jusqu’à présent à venir au parc pour visiter Bamako parc magic ?

A ceux qui n’ont pas encore fait un tour alors n’hésitez pas, venez vous rendre compte par vous-mêmes. Ne regardez pas nos vidéos sur les réseaux seulement. Regardez et venez vous faire une idée de par vous-mêmes. Et vous saurez qu’ici, c’est vraiment une ambiance festive. C’est pour toute la famille, pour vos enfants, pour vos mamies, pour vos mamans. Bref, c’est pour tout le monde. Venez faire un tour et je suis sûre que vous donnerez beaucoup de chaleur et de bonheur à vos familles.

Propos recueillis par Kassoum Théra

XXXX

Ora Moussa DIAWARA, chargé de communication de Bamako parc magic :

“Quand on vient au sein du parc, on se sent même à l’étranger “

Dra Moussa Diawara, chargé de communication de Bamako parc magic s’est félicité du fait que cet évènement en deux années d’existence a vite grandi. “C’est notre neuvième jour. Puisque nous avons commencé le vendredi 1er décembre et aujourd’hui nous sommes le samedi 09. On voit que l’événement a grandi. Et cette année, comparée à l’année dernière, nous avons plus de monde, nous avons plus d’attraction, nous avons plus de manifestation venant du public. Vraiment c’est un plus par rapport à l’année dernière. Les Bamakois ont besoin de sorties, de distraction, d’aération et que les espaces de ce genre sont rares. Aujourd’hui on n’a plus besoin de voyager. Comme vous-mêmes vous avez pu le constater, quand on vient au sein du parc on se sent même à l’étranger alors qu’on est ici au Mali. Tout est beau, les exposants sont là, les artistes sont là, nous avons des stands de photos et les enfants s’amusent, les parents s’amusent, l’ambiance est conviviale. Il n’y a pas de coupure d’électricité ni rien. Et les gens sont tranquilles, il y a la sécurité, tout va bien” a soutenu Diawara. Il a aussi ajouté que les temps sont durs mais l’organisation a maintenu les prix de l’année dernière.

“Ici les prix sont restés les mêmes. C’est à 1000 Fcfa pour les adultes et 500 Fcfa pour les moins de 12 ans. On n’a augmenté aucun franc sur les billets du parc. Mais on a apporté énormément de choses au parc. Nous invitons alors les gens à sortir massivement. Qu’ils sortent en famille, entre amis, entre collègues. Qu’ils viennent, il y a tout ce qu’il faut ici pour le temps d’un week-end”, a ajouté chargé de communication de Bamako parc magic.

K.Théra

Commentaires via Facebook :