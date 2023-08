Ingénieur en Informatique de l’Ecole Expert Génie Informatique, Promoteur de l’Ecole Universitaire de Technologie et de Gestion (EUTG), en même temps Directeur Général de cette université, Youssouf Diawara a un riche parcours universitaire. Il se bat inlassablement pour l’atteinte de ses objectifs, c’est-à-dire un enseignement de qualité accessible à tous malgré les moyens et partout en général et au Mali en particulier. Cela lui coûte très cher en temps, en énergie et surtout en argent. Dans son bureau en tant que Directeur Général, devant l’écran de son ordinateur, il nous accorde une interview dans laquelle il fait sortir beaucoup de secrets. Cet homme très courageux, ambitieux, généreux nous a accordé cette interview le Mercredi 24 Mai 2023. Lisez plutôt !

Soloni : Pourquoi avez-vous choisi le domaine de l’enseignement comme votre domaine d’activité ?

Parce que je suis convaincu que le développement passe nécessairement par un enseignement de qualité surtout dans le domaine de la Technologie.

Qu’avez-vous apporté comme innovation dans l’enseignement ou dans la Technologie au Mali ?

Je fus le premier à initier la formation robotique dans l’université au Mali. Et je signe des contrats de partenariat avec les incubateurs de startup pour la promotion de l’intelligence artificielle au Mali. En 2020, j’ai conçu une intelligence virtuelle nommée<<SIA YATABARE>> qui interagit avec des interlocuteurs. J’ai ouvert un centre qui est le Centre International d’Informatique et de Communication (CIC) qui est spécialisé dans les formations continues.

Êtes-vous un fonctionnaire étatique ?

Non, je ne le suis pas. Je ne veux pas l’être et je ne conseille même pas quelqu’un à l’être. Chez nous ici, on se bat sur ça mais renseignez-vous, par exemple aux USA. Lorsque vous êtes un employé et raconté que c’est l’Etat votre employeur, on vous dira quel malheur vous est tombé dessus. Parce que travailler pour l’Etat, synonyme de ramasser des miettes contrairement à son propre compte, dans les entreprises, dans les ONGs ou dans les organisations internationales, c’est encore plus de revenus.

En votre qualité de promoteur de cette université, comment avez-vous eu l’initiative de sa création ?

L’EUTG, c’est d’abord une histoire. En fait, l’initiative vient des étudiants comme je l’ai dit, l’université EUTG est pour les étudiants. J’étais un enseignant-Formateur dans le domaine de l’informatique. J’étais au poste du Directeur des Études et en même temps Professeur d’informatique. Mais j’ai démissionné pour ouvrir le Centre International d’Informatique et de Communication (CIC) pour les formations continues. Après des groupes d’étudiants sont venus me voir de façon récurrente en sollicitant de l’aide de ma part. Puisque c’était une demande récurrente, je suis allé me renseigner auprès de mes aînés afin de me préparer pour démarrer. Parce que mes ambitions pour la jeunesse est l’avenir. Et s’il y a des groupes d’étudiants qui sont à la quête du savoir, c’est de cette manière que je peux les aider. J’ai compris qu’ouvrir un établissement est une façon d’apporter mes pierres à l’édifice de ce pays. Je le dis très souvent à tout un chacun que je ne vois pas quelque chose de très noble qu’ouvrir un établissement surtout universitaire, d’être enseignant. Transmettre un savoir, c’est construire toute une nation, tout un continent. Imaginez combien d’espoir vous allez donner, combien de jeunes vont réussir grâce à vous ? Vous vous sentez comme un demi-dieu. Je ne dis pas que vous l’êtes mais plutôt comme… car vous êtes capable de décider la réussite d’une personne. Vous ne détruisez pas mais vous construisez. C’est pourquoi partout dans le monde l’enseignement est le domaine le plus privilégié. Et c’est dans ce contexte que Nelson Mandela disait que « l’éducation est l’arme la plus utile qu’on peut utiliser pour changer le monde. » Et aussi Michel Roman disait : « Pour détruire un pays, il faut détruire son éducation. » Donc, si je trouve quelque chose à apporter de plus dans ce pays c’est sûrement cette université. Imaginez les pauvres qui n’ont pas les moyens d’aller à l’extérieur et qui étudient dans cette université. Imaginez également que la plupart des jeunes Maliens pensent qu’aller étudier à l’extérieur est le seul facteur de réussite. Moi, je dis le savoir est universel. On peut transmettre cette connaissance dans nos universités. Mettons la rigueur en donnant la qualité à ces étudiants pour que le Mali puisse être fier de ses enfants.

Quelle est la date de la création de cette université ?

Cette université a eu son Arrêté d’ouverture en 2012.

Quelles sont les satisfactions après environ 11 ans d’expériences ?

Je dirai que notre quête est perpétuelle. Je suis fier des jeunes que nous avons encadrés. Aussi, je suis très satisfait aujourd’hui de ce que j’ai apporté comme contribution à l’édifice. Mais celui qui est à la quête du perfectionnement est insatiable. On se remet toujours en cause pour aller de l’avant.

Quels sont vos objectifs à atteindre dans les jours à venir ?

Pour cela l’EUTG est une jeune université par rapport à d’autres. Dans un article Sorbonne fêtait ses 200 et quelques années. Donc nous voulons que l’Afrique soit plus compétitive malgré notre jeunesse. Pour la comparaison, on a raison. On n’a pas besoin de dire qu’on est jeune, qu’on ne peut pas avancer. Depuis la première année, nous apportons des cours de renforcement, de développement personnel afin que nos étudiants soient plus compétitifs. Nous voulons instaurer un enseignement de qualité accessible à tous malgré les moyens et que l’EUTG ou toute autre université soit à la hauteur des souhaits afin de mettre des produits de qualité sur le marché. Que nos étudiants soient plus promoteurs car aucun pays ne se développe sans secteur économique. Je vais vous expliquer un peu le système LMD : c’est un système éducatif quasi universel de nos jours. C’est un système qui est formé sous forme de nombre de modules étudiés par étudiant. C’est-à-dire qu’un étudiant peut commencer ses études dans un pays et les poursuivre dans un autre pays.

Quelles sont les faveurs faites aux étudiants de l’EUTG et ou aux parents des étudiants en matière de paiement ?

Un étudiant peut s’inscrire chez moi même s’il n’a pas la possibilité de payer la scolarité en intégralité. Il peut choisir quelques unités d’enseignement, les étudier et faire l’examen. Après, il ira chercher l’argent encore pour revenir et continuer avec le reste des unités. Cela est flexible et c’est le système LMD. En Europe c’est comme ça et une unité d’enseignement est un groupe de matières. Vous pouvez continuer ainsi jusqu’à la fin du cursus scolaire. Vous vous rendez compte aussi que l’EUTG est l’une des universités qui offrent plus de bourses aux étudiants. Nous sommes très jeunes, pas assez costaud que beaucoup mais nous apportons plus d’aides aux populations. Nous aimerons arriver à des milliers de bourses pas seulement au Mali mais aussi en Afrique entière.

Monsieur le Directeur avec un parcours plein de courage, d’espoir, d’ambition et surtout de générosité, que pouvez-vous dire aux jeunes ?

Je peux tout simplement dire qu’on a tous droit à rêver. Il faut savoir que pour réaliser nos rêves, c’est surtout le travail. Je suis un pur produit du Mali. Rien ne s’obtient dans la facilité ou tout ce qui s’acquiert dans la facilité, se perd facilement et ce n’est pas efficace.

Propos recueillis par CHAKA DIALLO, stagiaire

