Le Président de l’Association Gao-Lama Borey, M.Abdel Kader MAIGA, a tenu à faire part de sa stupéfaction, suite à la déclaration du bureau exécutif du HCUA, postée sur les réseaux sociaux, qui incite à la violence, crée un climat de méfiance des populations entre elles d’une part et, d’autre part, entre une partie de la population et le gouvernement malien. Une déclaration jugée irresponsable et puérile qui perturbe la quiétude des maliens.

L’Association Gao-Lama Borey tient à rappeler au HCUA, souligne M. Abdel Kader MAIGA, que la position du gouvernement, au sujet de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, n’a nullement changé et l’association défend entièrement les propos tenus par le Premier Ministre et son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L’Association Gao Lama Borey constate avec regret que le HCUA est dans la provocation et attise la flamme d’une cause perdue d’avance.

Abdel Kader MAIGA estime qu’aucune pression, ni menace ne saurait ébranler le gouvernement actuel du Mali, encore moins le Président de la transition. Les velléités irrédentistes sont contraires à la vision et la volonté du Peuple malien qui souhaite ardemment conserver un Mali un et indivisible.

Pour cela, l’Association Gao Lama Borey invite le HCUA à s’inscrire dans la logique du gouvernement sur les questions de défense et de sécurité en générale, et sur l’accord en particulier. Tout autre comportement serait suicidaire pour le HCUA. L’Association Gao Lama Borey demande au gouvernement de rester serein et vigilant par rapport à la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, dont plusieurs forums, y compris les Assises Nationales de la Refondation, ont exigé la relecture. L’Association demande au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités afin de circonscrire ces agitations et de mettre à la disposition de la justice, les instigateurs et complices de ces troubles à l’ordre public.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

