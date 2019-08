L’organisation dé défense de droit au logement Mali (ODDLMALI) déplore la qualité des logements sociaux et leur accès difficile par les demandeurs.

-Maliweb.net– Devant la presse, le lundi 6 août dernier, le président de l’ODDLMALI a loué les programmes des logements sociaux qui, selon lui, ont permis de loger beaucoup de ses concitoyens. Mais, cette organisation de la société civile dit être en colère contre le sabotage et la légèreté avec lesquels ces entreprises retenues pour la réalisation des programmes de logements sociaux font les constructions.

« Il n’est pas admissible que l’Etat ferme les yeux sur des violations flagrantes des normes de construction des logements sociaux. Nous constatons des murs très courts, absence de poteaux, fenêtres sans grilles de sécurité, absence d’escaliers… dans la construction des logements sociaux », dénonce le président de l’ODDLMALI, Moussa Touré, qui pointe du doigt une absence de vrai contrôle et de manque de sanction.

Moussa Touré prévient les entreprises de constructions que l’ODDLMALI veillera désormais au respect des normes requises dans le dosage et l’utilisation judicieuse des matériaux dans les logements en cours de construction sur l’étendue du territoire. Il estime que la personne humaine est sacrée et inviolable, tout individu a droit à la vie à la sécurité et a l’intégrité de sa personne. « Nous exigeons au gouvernement que les logements sociaux soient remis dans des conditions acceptables et non déplorables », martèle-t-il.

Cette organisation indique qu’elle serait désormais regardant les litiges fonciers et sur les conditions qui entourent la location en milieu urbain et rural.

« Tous les locataires même sociaux y compris les propriétaires des terres possèdent tous des droits qui doivent être respecter par les propriétaires de logements », rappelle le conférencier, ajoutant que l’ODDLMALI dispose des professionnels prêts à défendre les droits des demandeurs des logement sociaux et les locataires des maisons privées. L’organisation demande au gouvernement de diligenter la remise officielle des clefs des 3743 logements sociaux et de procéder à une baisse non seulement les prix de ces logement mais aussi leurs mensualités.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

