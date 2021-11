Fidèle à sa mission de soulager les populations, la mairie du District de Bamako, en partenariat avec un opérateur économique, a lancé une opération d’évacuation des dépôts de transit de Médina-Coura et de Lafiabougou.

Le lancement a eu lieu mercredi 10 novembre dernier à Lafiabougou en présence du secrétaire général de la mairie du District, Founé Dembélé. Cinq mois après leurs évacuations par le gouvernement de la transition, les ordures des dépôts de transit de Médina-Coura et de Lafiabougou connaissent aujourd’hui une abondance sans précédent avec des odeurs nauséabondes qui coupe le sommeil aux habitants environnants.

Dans son discours de lancement, le secrétaire général de la mairie du district de Bamako, Founé Dembélé, a reconnu que Bamako pose énormément de problème par son assainissement. « L’image d’un pays c’est sa capitale. Nous devons tout faire pour évacuer ces déchets. Mais le problème dépasse les moyens de la mairie et même ceux de l’Etat. Les deux ont montré leurs limites », disent-il. Pour elle, il faut aller vers la transformation de ces déchets et pour cela, ajoute-t-il, nous avons besoin de l’aide des partenaires. A souligner que la présente opération durera plus d’un mois et sera assurée par une société partenaire de la mairie.

Par ailleurs, les acteurs déplorent le manque de suivi de ces dépôts. « Tant qu’il n’y a pas de suivi, nous serons toujours confrontés à ces difficultés », disent-ils.

Ils ont invité à cet effet, la population et les plus hautes autorités à jouer leur rôle car les dépôts de transit ont tendance à être des dépôts finaux.

A noter que ces travaux d’évacuation de la mairie du district de Bamako concernent les ordures des dépôts de transit de Médina-Coura et de Lafiabougou respectivement dans les Communes II et IV du district de Bamako.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :