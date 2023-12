Mairie du district de Bamako : l’agent intérimaire, Ali Issa Guiteye, lance l’initiative assainissement ‘’ Maliko’’

C’est à l’occasion d’une journée de citoyenne de salubrité en commune II du district Bamako que la Mairie du District en collaboration avec l’Ambassade du Japon a lancé le week-end dernier cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Maliko. Pour le nouvel agent chargé de l’expédition des affaires courantes à la Mairie du district, Ali Issa Guiteye, c’est un projet logé au sein de la Direction des collectivités territoriales qui vise à renouer la confiance entre les populations et les élus en maintenant un environnant propre et sain. Selon lui, cette initiative d’assainissement va se conforter dans les autres communes de la capitale.

«Nous souhaitons plus qu’il y ait plus de de rupture de service d’assainissement dans le district de Bamako », a déclaré l’agent intérimaire, Ali Issa Guiteye. Ajoutant que le choix du quartier Missira en commune II s’explique par le fait les femmes et les jeunes se sont distingués par de nombreuses incitatives d’assainissement de leur quartier. «Nous voulons que les autres quartiers de Bamako s’inspirent de l’exemple de ce quartier. C’est pourquoi nous avons apporté des matériels de nettoyage et la mobilisation des moyens des voiries pour consolider l’action entreprise par les populations de ce quartier », a déclaré Ali Issa Guiteye.

Il faut noter que le projet d’assainissement ‘’Maliko’’ est soutenu financièrement par l’Ambassade du Japon au Mali. « C’est un défi que l’ambassade vient de nous lancer. Il nous revient de relever ce défi en s’adonnant quotidiennement au nettoyage de nos rues et les devantures des maisons pour rendre notre cadre de vie saine », a exhorté un notable du quartier de Missira. Le week-end passé, les jeunes et les femmes dudit quartier muni des balais, des brouettes et soutenus par les véhicules des voiries ont tour à tour rendu propre les rues 10 et 14. Avant, ce sont d’autres rues du quartier qui étaient concernées par les activités de nettoyage. Les participants s’y sont engagés désormais à pérenniser ces initiatives pour faire de l’insalubrité un mauvais souvenir.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

