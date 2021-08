Présidence du Hcme : Le Comaga sollicite la candidature d’Habib Sylla

La 7è conférence élective du Haut conseil des Maliens de l’extérieur (Hcme) est prévue les 27 et 28 août à Bamako. A travers une conférence de presse tenue à Libreville le 7 août dernier, le bureau du Conseil des Maliens du Gabon (Comaga) a appelé son président, Habib Sylla, qui préside actuellement aux destinées du Hcme, à être candidat à sa propre succession.

Bien avant ces assises, le 23 mars 2019, une conférence extraordinaire tenue à l’hôtel Radisson à Bamako, en présence des délégués des 77 conseils de base du Hcme, avait adopté certaines résolutions. Parmi celles-ci, le payement d’une caution variant entre 10 et 20 millions de FCFA, non remboursables, pour être candidat au poste de président de l’organisation. Dans une lettre adressée aux conseils de base le 29 juillet dernier, le secrétaire exécutif du Hcme, Mahamadou Camara, a indiqué que les éléments du dossier de candidature pour le poste de président sont : une lettre de motivation, la photocopie de la carte d’identité consulaire, la photocopie de la carte de membre du Hcme, l’attestation du payement d’une caution non remboursable de 10 millions de FCFA et un projet de programme exprimant la vision du candidat.

Alors que ces décisions avaient été adoptées par acclamation par les délégués au cours de la conférence extraordinaire depuis le 23 mars 2019, certaines personnes sous le sceau de l’anonymat dénoncent aujourd’hui la volonté d’Habib Sylla de verrouiller les élections pour se maintenir à la tête du Hcme. Un Malien établi en Guinée du nom de Gaoussou Sissoko l’a fait à visage découvert dans une lettre ouverte adressée aux autorités de la Transition. En réaction à cette lettre, Habib Sylla, que nous avons approché, a précisé que c’est la conférence extraordinaire du 23 mars 2019 qui a décidé de cette caution pour être candidat au poste de président. D’après lui, les délégués des 77 conseils de base y ont pris part et Gaoussou Sissoko qui l’accuse de vouloir se maintenir à son poste n’est même pas membre du conseil de base des Maliens de Guinée. Et de ce fait, dit-il, il ne peut prétendre parler au nom des Maliens de Guinée.

Le mandat de l’actuel président du Hcme étant arrivé à terme, le bureau du Conseil des Maliens du Gabon (Comaga) a tenu le 7 août dernier, à Libreville, une conférence de presse dont l’ordre du jour portait sur l’appel à candidature de Habib Sylla à la présidence de la faitière. Pour le vice-président Amara Diarra, les Maliens du Gabon refusent cette démarche qui consiste à changer pour changer, sans tenir compte de la qualité, des compétences et de l’expérience. Selon lui, gérer une communauté nationale à l’extérieur exige une prédisposition et surtout une somme d’expérience. D’après lui, Habib Sylla est pour les Maliens du Gabon, le présent et l’avenir. Aussi, a-t-il ajouté, le bureau du Comaga estime qu’il est le meilleur président qui peut défendre les intérêts des Maliens de l’extérieur. D’où leur appel pour sa candidature, afin qu’il poursuive ses œuvres pour le bonheur des Maliens de l’extérieur.

G. Diarra

