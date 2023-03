Rapatriement volontaire : Le ministère en charge du dossier a accueilli 201 Maliens en provenance du Niger, de l’Angola et de la Tunisie

La journée du mardi 14 mars 2023 aura été une journée marathon pour le ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, en termes d’accueil des compatriotes. Au total, 201 Maliens en détresse sur leur terre d’accueil, ont regagné le bercail pour une nouvelle vie.

Le dernier lot de ces migrants accueillis par le Ministre Alhamdou Ag Ilyène ce mardi, est arrivé tard dans la nuit un peu au-delà de minuit, à l’aéroport international Président Modibo KÉÏTA de Bamako. Il s’agit de 20 compatriotes dont une femme sur 46 prévus en provenance de Tunis (Tunisie). Ils étaient rentrés à bord d’un vol commercial de la compagnie Royal Air Maroc, qui a atterri à 00h55mn.

Ce retour a été organisé par les plus hautes Autorités du pays pour assister les compatriotes en détresse en Tunisie. L’opération est entièrement prise en charge par le Gouvernement du Mali à travers le Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine qui a mis des fonds à la disposition de l’Ambassade du Mali à Tunis pour la prise en charge alimentaire et sanitaire des intéressés.

Le Ministre, après leur avoir souhaité la bienvenue au nom des plus hautes autorités de la Transition, les a rassurés de l’accompagnement du Ministère et de ses partenaires afin de leur permettre de regagner leurs domiciles.

Le Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine a ensuite invité les compatriotes de retour à aider le gouvernement à les aider, rappelant que la liste pour le rapatriement volontaire reste ouverte à l’Ambassade où tous ceux désireux de revenir peuvent s’y inscrire. Le ministre a enfin procédé à la remise d’une somme symbolique à chacun des compatriotes retournés, pécule prévu pour leur permettre de regagner leur domicile.

Signalons que c’était là, le troisième accueil de la journée pour le ministère et ses partenaires. Un peu plus tôt dans la journée, 149 et 32 autres compatriotes, en provenance respectivement du Niger et d’Angola, ont regagné le bercail. Ils ont été accueillis par Mme TANGARA Nema GUINDO, Secrétaire Générale du Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine. Elle avait à ses côtés Amara Ag Hamdouna, chargé de mission du ministère, le délégué général des Maliens de l’extérieur et l’envoyé du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur dont le Président d’honneur à Luanda, Kanadji, a assuré les frais des billets pour les 32 Maliens démunis d’Angola.Le vol en provenance d’Agadez est arrivé à 14h30 par un avion de Sky-Mali affrété par l’OIM, tandis que les compatriotes rapatriés d’Angola sont arrivés à bord d’un vol commercial de la compagnie Ethiopian Airlines.

Edjona SEGBEDJI

Commentaires via Facebook :