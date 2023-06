La Malienne Isabelle Coulibaly réside aux Etats-Unis depuis presque 20 ans. Jeune leader résolument engagée dans le combat pour la protection et la promotion de la diaspora africaine, elle s’apprête à mettre à la disposition de celle-ci une application dénommée «woneApp».

Couvrant une quinzaine de pays (Etats-Unis, Canada, Angleterre, France, Mexique, Turquie, Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, Maroc, Tunisie, Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire etc.) qui sont de grands foyers d’émigration et de tourisme, «WoneApp» est une plateforme de rencontres et d’opportunités. Laquelle, à en croire sa promotrice, se veut une approche pour le moins structurelle aux nombreux défis auxquels est confrontée la diaspora africaine.

Gratuite et accessible partout dans le monde, elle œuvrera au renforcement des liens humains et à la promotion de la diversité culturelle avec pour objectif de guider la prochaine génération vers l’intégration, le succès et la croissance. «WoneApp.com» mettra en relation les employeurs et les demandeurs d’emplois en vue de la conclusion éventuelle de contrats de travail.

C’est en somme une plateforme d’offres d’emplois couvrant toute l’Afrique. La diaspora africaine dispose désormais de précieuses informations sur les différentes villes, données socio-culturelles et les perspectives d’emplois en cas de changements d’horizon.

Issue elle-même de l’immigration, l’originaire de Baramba (joli patelin à 25 km au nord de Koutiala) n’en demeure pas moins la promotrice de ce vaste, ambitieux, novateur et structurant projet, qui est une réponse structurelle aux nombreuses préoccupations de la diaspora africaine.

De nationalité malienne, la trentaine à peine dépassée – puisqu’elle est née le 27 septembre 1987 à Bamako, Isabelle Coulibaly vit aux Etats-Unis depuis presque 20 ans. Grâce à son courage et son amour du travail, elle a su se faire une place au soleil dans la société américaine.

Le Baccalauréat malien en poche dans la série Sciences Biologiques Terminales (SBT) qu’elle obtint en 2004 au Lycée privé ‘’Les cimes’’, elle s’envola en 2006 pour les Etats-Unis où elle fit de brillantes études universitaires sanctionnées par un Master en Finances à l’Université de Wilmington New Castle en 2013 et un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Gestion d’entreprises obtenu en 2020. Elle est également détentrice d’une Licence des Arts: Affaires, Finances d’Entreprise, qu’elle obtint en 2009 à l’école Truckee Meadows Community College.

Son attachement presque viscéral à l’épanouissement de la communauté noire la poussa à lancer en 2020 une Organisation non gouvernementale (O.n.g) ‘’Djigui Corporation’’ à but non lucratif, dont elle préside aux destinées afin de voler au secours des siens, favoriser leur insertion socio-professionnelle dans la société américaine.

Auparavant, elle avait servi avec loyauté et abnégation dans des grosses structures bancaires comme Santander Bank, de 2018 à 2020. Là-bas, elle s’occupait de l’accueil des clients, la conduite des audits trimestriels garantissant le respect des procédures établies, le traitement de demande des clients, la promotion des produits. Requinquée par cette expérience couronnée de succès, elle s’en va au PNC Bank où elle travailla de 2019 à 2022 comme chargée de relations publiques (intermédiaire principal entre la Banque et ses clients) avec pour mission de gérer le portefeuille des clients afin de maximiser les revenus et la rentabilité de la banque en y réduisant les risques, l’évaluation et la gestion du rendement et la formation et l’encadrement des membres juniors de l’équipe de la banque.

Excellente dans la planification financière et stratégique, la collecte de fonds et la mobilisation de ressources financières, la philanthrope Isabelle Coulibaly, non moins Présidente de l’O.n.g. ‘’Djigui Corporation, disposant de plus d’une décennie d’expérience dans le leadership économique et transformateur, est mariée et mère de 4 enfants.

Ibrahima Sangaré

