La 17ème édition du Festival Reggae ouvre ses portes au Mali à partir du 24 jusqu’au 26 février2022 au Musée national. La commission d’organisation présidée par Koffi Aminata Sangaré et Mahamadou Diarra dit Ras Kébé était face à la presse la semaine dernière pour l’annonce des couleurs du plus grand Festival Reggae de la sous-région.

Pendant 3 jours, le monde du Rastafari au Mali et à l’international sera actif au Musée national dans le cadre du Mali-Festi Reggae qui allume sa 17ème bougie le 24 février. Pendant les 3 jours, le Festival sera animé par des expositions d’articles (colliers, vêtements et chaussures) de culture rastafari, des conférences débats, des matchs de football et un géant concert avec des artistes nationaux et internationaux le dernier jour.

Cette année, Mali-Festi Reggae est placé sous le thème (unité nationale : enjeux et perspectives) avec comme marraine le colonel-Major Nema Sagara. Pour les organisateurs du festival, la situation du Mali est très préoccupante. Elle demande une réflexion mure chez tous les Maliens. C’est donc à cet effet que les festivaliers seront appelés à se prononcer sur la situation et à proposer leurs solutions, a laissé entendre, Chralie Fayira le président du Mouvement des rastafari du Mali.

Le 26 février, dernier jour du festival, un concert géant mettra fin aux activités de la 17ème édition du Mali Festi Reggae. Le ticket est accessible à 3000 F CFA avec la commission d’organisation. En tout, selon les organisateurs, 22 artistes nationaux et internationaux animeront la scène. Sans oublier Sista-Mam qui est l’initiatrice de Mali Festi Reggae et plusieurs autres.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :