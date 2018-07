Au Mali comme à l’étranger, l’artiste chanteur M’Bouillé Koité a été sollicité par son savoir-faire, il demeure un chanteur hors pair qui a une grande inspiration pour la musique. A travers son talent, il a été choisi lauréat du prix découverts RFI 2017. Le samedi 30 juin, il a organisé une soirée de dédicace au cinéma Babemba pour magnifier son trophée, après avoir fait une tournée à Ndjamena, Brazzaville, Abidjan et une escale à Paris.

Le chanteur et guitariste malien de 27 ans est issu d’une famille de griots et musiciens. Dès son très jeune âge, il s’est intéressé à la musique, et c’est ainsi qu’en 2008, il entre à l’Institut National des Arts (INA). Deux ans plus tard, il décroche son diplôme à la section musique et en 2016, il obtient le trophée Tamani d’or ‘’révélation’’ et le trophée Africa-Show meilleur Artiste du Mali.

Déjà à 21heures, la salle était remplie et aucune place n’était disponible pour assister à ce concert VIP de haut niveau. Le jeune chanteur a émerveillé le public jusqu’à la fin de la soirée.

Après le concert on a tendu le micro au chanteur guitariste M’Bouillé Koité, il a salué tous les maliens qui l’ont soutenu et qui ont voté pour lui. « Car c’est grâce à l’encouragement des uns et des autres que j’ai pu avoir ce trophée, donc je le dédie à tous les maliens particulièrement à ma maman ’’paix à son âme’’ et à Elhadji Bahambé Niang », a-t-il exprimé. Pour la compétition de ce trophée cette année, on était au nombre de 25000 candidats au départ, j’ai eu la chance d’être choisi parmi ses musiciens grâce à mon travail et le soutien de tous les maliens. Mes sincères remerciements à tous mes fans et à l’ensemble du peuple malien.

M. TRAORE

