Pour célébrer ses 25 ans de carrière : MAMOU SIDIBE NO1 dite la diva de la musique du Ganadougou entame du 28 octobre au 07 novembre une tournée en Côte d’Ivoire

La diva du Ganadougou , connue sous le nom de Mamou Sidibé Numero 1, s’apprête pour une tournée en Côte d’Ivoire du 28 Octobre au 07 Novembre pour célébrer ses 25 ans de carrière. Très attendue, elle promet des concerts inoubliables pour ses fans et ses Diatiguis de la lagune Ébrié.

La fille de Bourama Sidibé et de Manzé Diallo est native de Zaniéna-Noumoula, dans la commune rurale de Niéna, région de Sikasso, localité située à quelques kilomètres de capitale ivoirienne. Cette proximité géographique fait d’elle une artiste bien connue du public ivoirien. Mamou Sidibé celle-là même qui a commencé à chanter auprès de la diva Oumou Sangaré aura dans les jours à venir, 25 ans de carrière musicale.

Au fil de ses 25 ans de carrière, Mamou a accumulé des albums à succès comme son premier opus Nakan, en 1999 ; MUSSOYA en 2003 ; DJOUKOUYA 2007 ; Bassemodi 2012 ; MANASSOU 2016 ; Nike 2021. Elle compte aujourd’hui six albums à son actif. Fière de ses origines, la diva de la musique du Ganadougou de son premier opus qui l’a propulsée « NImissa » au dernier Nike, reste attachée à sa tradition tant en style vestimentaire qu’en genre musical.

Pour célébrer ses 25 ans de carrière, elle entamera une tournée en terre ivoirienne à partir du 28 octobre, elle se produira à KORORO ; le 29 octobre à TAFIRE ; le 02 novembre à FEREKE ; le 04 novembre à YAMOUSSOUKRO ; le 05 novembre à BOUAFLE et le 07 novembre à DAOULA.

La tournée ivoirienne est un événement très attendu car, la diva du Ganadougou est en un terrain connu et conquis. Adulée des grandes scènes (concerts/ festivals), cette tournée sera un moment de communion avec son public, mais aussi de célébration de la diversité culturelle et musicale du Ganadougou. Les mélomanes ivoiriens auront l’opportunité unique de redécouvrir la musique envoûtante du répertoire ancien du Ganadougou, mais aussi de s’immerger dans les rythmes modernes envoûtants de cette région du Mali et de ressentir la passion et l’âme de l’artiste Mamou SIDIBE.

Fouseyni SISSOKO

NOTRE VOIE

