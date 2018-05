Aujourd’hui, il figure parmi les stars africaines parvenues à réaliser un duo avec la figure emblématique de la World Music en la personne de Youssou N’ Dour. Quelle consécration… Cette chance et opportunité extraordinaire ne sont pas octroyées à quiconque.

Musicien, compositeur, instrumentaliste et chanteur africain mondialement reconnu de nos jours Sidiki Diabaté est le fondateur de Diabatéba Music. Il est sans doute devenu une figure emblématique de la musique malienne voire africaine. Multi instrumentaliste par excellence, il joue de la kora et bien d’autres instruments tels que le piano, la guitare, etc. Cette reconnaissance sur l’échiquier national et international Sidiki le doit à sa capacité d’innovation dans le champ musical aussi bien que les thèmes qu’il borde avec élégance. Ce jeune artiste fait bouger les lignes de la musique malienne au point de se hisser à travers le monde.

Les chansons d’amour est son créneau qu’il aborde avec talent et ingéniosité. Patiemment il a tissé sa toile en s’inspirant des relations amoureuses avec ses hauts et ses bas. Passionné jusqu’au bout de l’âme, Sidiki ne tarit pas d’idées en la matière pour galvaniser les publics enfants, jeunes et adultes. Le fils de Toumani Diabaté se révèle être un des rares chanteurs maliens ayant pu mettre le doigt sur la sensibilité des jeunes de sa génération des adultes voire des personnes âgées. Très vite il a pu découvrir le monde intime qui leur ébranle. D’ailleurs qu’on soit petit ou grand le cœur bat de la poitrine de quiconque. Ce fait est évocateur sur la pulsion qui peut l’animer à tout moment.

Sans détour Sidiki a vite compris qu’il fallait sortir des champs battus. Ses capacités d’innovation l’aurait mené à frayer son chemin en créant style dans l’univers musical. Doté d’une inspiration débordante, il n’a pas fini de faire des cartons ici et ailleurs. D’ailleurs à force de traiter le thème universel des relations amoureuses, il est parvenu à maitriser la psychologie des jeunes filles de sa génération. Que l’on soit jeune adulte ou vieux notre cœur battra toujours pour une âme sœur ici-bas. Voilà pourquoi toutes les classes d’âges retrouvent saveur et de la matière de ses créations musicales. Il n’est donc point étonnant qu’il fasse tabac ici et ailleurs sur des scènes prestigieuses.

S’il continue sur cette cadence sa carrière serait ininterrompue à l’image de Julio Iglesias qui s’est inscrit parmi les plus gros vendeurs de l’histoire de l’industrie du disque, avant de se hisser officiellement comme le chanteur latino ayant vendu le plus d’albums au monde. Il a vendu plus de 250 millions de disques.

Aboubacar Eros Sissoko

