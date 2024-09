64e anniversaire de l’indépendance : le Colonel Assimi Goïta promet des armées AES fortes

La place d’arme du Génie militaire a abrité, ce dimanche 22 septembre, le défilé de la fête de l’indépendance du Mali. Une cérémonie sobre marquée par le défilé des différents corps de l’armée et le défilé motorisé de la gendarmerie nationale. A l’issue du défilé, le Chef de l’Etat a dévoilé ses objectifs à la presse.

– maliweb.net – Le 64e anniversaire de la fête du 22-septembre est marqué, selon le Colonel Assimi Goïta, par deux défis : le terrorisme et le développement. « La lutte contre le terrorisme est un engagement national et international que le Mali va toujours honoré », a promis le Chef de l’Etat dans son interview de fin de défilé à la presse.

Dans la confédération de l’AES, a ajouté le président de la transition, « nous allons mettre tous les moyens à la disposition de trois pays pour traquer, de jour et de nuit, ces groupes armés sans foi, ni loi ». L’objectif final, a rappelé le colonel Assimi, est de faire en sorte que les trois pays soient totalement débarrassés du terrorisme.

Revenant sur les attaques de l’école de gendarmerie de Faladié et de l’aéroport de Bamako, le Colonel Assimi Goïta estime que l’objectif était de « saper le moral des troupes et briser l’élan de solidarité entre le peuple et son armée ». « Nous allons combattre ce fléau avec la plus grande détermination pour que nos pays puissent vivre dans la paix et la concorde », a indiqué le Chef suprême des armées.

Un défilé sobre

10h18. Le colonel Assimi Goïta fait son entrée à la place d’arme du Génie militaire. Le chef de l’Etat procède par le dépôt d’une gerbe de fleurs à la stèle militaire. Puis, s’en est suivi une revue des troupes par le Chef suprême des armées. Enfin, place au défilé qui durera une heure.

Cette année, le 22-septembre a été célébré dans un contexte d’alerte pour les forces armées et de sécurité. Une situation qui a sans doute reflété sur le défilé qui s’est voulu sobre. Un défilé qui a cependant laissé entrevoir la modernisation de l’armée avec la création et l’équipement des nouvelles unités à la hauteur des défis. Ainsi, la nouvelle compagnie d’intervention des gardes pénitentiaires a défilé au grand bonheur du public.

Les parades des motards de la Gendarmerie nationale ont émerveillé le public avec des acrobaties en forme de fleur, en masque Kanaga, ou encore en hommage aux chefs d’Etat de l’Alliance des Etats du Sahel. La descente des parachutistes largués à plus de 1 000 mètres d’altitude a aussi été un grand moment de grande joie, avec le saut parfait du capitaine Cissé qui avait les couleurs nationales du Mali.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

