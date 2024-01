La journée nationale de la souveraineté retrouvée : 2ème édition sous un climat de reconquête

Le Mali a célébré hier dimanche, la date 14 Janvier en tant que «Journée nationale de la souveraineté retrouvée ». Elle symbolise en effet l’union et le patriotisme face aux difficultés, référence faite à la résistance de la population aux sanctions infligées par la CEDEAO et l’UEMOA à l’issue de leurs Sommets conjoints à Accra (Ghana). Pour témoigner de sa résilience et de sa solidarité dans la souffrance, une grande mobilisation s’est tenue à la Place de l’indépendance à coups de dénonciations d’une mesure jugée injuste de la CEDEAO et de l’UEMOA.

C’est ainsi que les autorités de la Transition ont institutionnalisé la célébration de la journée commémorative de la grande mobilisation qui a rassemblé des millions de personnes le « 14 janvier comme journée de la souveraineté retrouvée » à travers tout le Mali en vue de renforcer le sentiment patriotique, affichée l’attachement à la souveraineté nationale et la défense des intérêts vitaux du peuple malien.

Cette année la célébration de la souveraineté retrouvée intervient dans un contexte plutôt particulier avec la prise de Kidal et le retrait intégral de la MINUSMA du sol malien comme avancée significative dans la reconquête de l’intégrité territoriale par les autorités l’inscrivent ainsi dans le cadre d’une mobilisation des énergies pour la défense de la patrie ainsi que des valeurs républicaines, du maintien de la flamme patriotique ainsi que de la volonté de résistance et de résilience face aux défis en tous genres. Il s’agit donc de préserver les acquis de souveraineté, de l’affirmer en tant qu’aspiration légitime du peuple et de veiller à son appropriation par les citoyens.

Aly Poudiougou

