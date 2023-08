Une rencontre a rassemblé, le jeudi 10 août dernier, le représentant de bureau régional de la MINUSMA à Mopti, jens Kristensen et le Gouverneur de Douentza, Lassana Sékou Camara, en présence des membres de son cabinet. Cette séance de travail a mis en avant des sujets cruciaux Comme le transfert des tâches aux autorités locales, la sécurisation de la piste d’atterrissage de Douentza et l’évaluation environnementale conjointe des installations de la mission onusienne.

A Douentza, ville située au centre du Mali, la rétrocession du Camp de la MINUSMA aux Forces Armées maliennes est imminente. Cet acte s’inscrit dans le cadre du retrait progressif de la Mission Multidimensionnelle des Nations unies pour la stabilisation au Mali qui devrait arriver à terme le 31 décembre 2023. Le sujet était au centre d’une rencontre, tenue jeudi dernier, au Gouvernorat de Douentza.

Les deux délégations onusienne et régionale ont saisi cette occasion pour souligner l’efficacité de leur collaboration, qui s’est renforcée avec le temps, répondant ainsi aux besoins des communautés locales ״. Le même jour, une réunion du comité technique portant sur le retrait de la MINUSMA s’est également déroulée au niveau national. Elle avait pour but de faire un bilan et de préciser davantage les modalités des prochaines étapes du retrait de cette mission de l’ONU, ainsi que du transfert des missions et responsabilités associées.

Selon un communiqué de la mission Onusienne, d’autre rendez-vous sont prévus dans les prochaines semaines afin de garantir un retrait coordonné et sécurisé et de faciliter le transfert des responsabilités aux autorités nationales dans les meilleures conditions possibles. Pour rappel, en 2017, un casque bleu et un élément des forces armées maliennes ont été tués, lors d’une attaque contre des Camps de la MINUSMA à Douentza, par des hommes armés non identifiés.

Une localité qui se caractérise par une forte pression des groupes armés terroristes. Notons que des tensions commencent à s’installer autour de la rétrocession des camps de la MINUSMA à l’armée malienne conformément au chronogramme convenu avec l’ONU. Le weekend dernier, des affrontements entre l’armée et des éléments de la CMA ont émaillé le déploiement des soldats maliens dans le camp de Ber, libéré le 13 août passé.

Sajif Dembélé

Source : LE SAGE

