Le Mali en deuil : Amadou s’en est allé, laissant Mariam et tout un pays orphelin d’un monument de la musique malienne.

Le rideau est tombé sur l’un des duos les plus emblématiques de la scène musicale africaine. Amadou Bagayoko, moitié du légendaire couple « Amadou et Mariam », est décédé ce 4 avril 2025, à Bamako, des suites d’une maladie. Cette disparition marque la fin d’une ère pour la musique malienne, mais aussi pour des millions de fans à travers le monde.

Né en 1954 à Bamako, Amadou Bagayoko perd la vue dans son enfance, mais développe très tôt une passion pour la musique. Guitariste talentueux, il fait ses armes au sein du célèbre groupe « Les Ambassadeurs du Motel de Bamako », avant de croiser la route de Mariam Doumbia à l’Institut des jeunes aveugles du Mali dans les années 1970. Leur union, à la fois artistique et amoureuse, donnera naissance à un style unique, mêlant musique traditionnelle malienne, blues, rock et sonorités électro.

Ensemble, Amadou et Mariam auront marqué de leur empreinte les scènes internationales : des festivals européens aux plateaux des plus grands talk-shows, leur musique a transcendé les frontières et les langues. Leur tube « Je pense à toi », ou encore « Les Dimanches à Bamako », sont devenus des hymnes de la world music.

Symbole de l’amour

Mais au-delà de la musique, Amadou et Mariam incarnaient un symbole fort d’amour, de persévérance et d’inclusion. Aveugles tous les deux, ils ont prouvé qu’aucun obstacle n’est infranchissable quand on porte en soi la lumière de la passion.

Aujourd’hui, Mariam perd non seulement un partenaire de scène, mais aussi un compagnon de vie.

Les hommages affluent de toutes parts, du président de la transition malienne au Ministre en charge de la Culture, Mamou Daffé aux artistes nationaux et internationaux, saluant l’héritage musical et humain d’un homme discret, mais immense par son talent et son âme.

Adieu Amadou. Le Mali te pleure, mais ta guitare résonnera longtemps encore dans nos cœurs.

Daouda Maiga

(Bamako)

