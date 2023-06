Justice. Décès de Daniel Tessougué, le Mali pleure un magistrat « intègre »

Ce dimanche, jour de messe, Daniel Amagoin Tessougué s’est endormi pour toujours. L’ancien procureur général de la Cour d’Appel de Bamako s’était battu une réputation de magistrat « intègre » aussi bien à l’intérieur du Mali qu’à l’international. Il fut récemment le président de la Cour de justice de l’UEMOA.

« Va en paix chantre de l’intégrité et de la dignité ! » C’est en ces termes que l’ancien ministre de la Justice, Malick Coulibaly, a rendu hommage à l’illustre disparu. Pour avoir été son étudiant à l’Institut national de formation judiciaire, le ministre Coulibaly dépeint un haut magistrat qui se distingue par sa « modestie et son verbe haut et franc ».

Juge d’instruction en 1987, Daniel Tessougué a occupé plusieurs postes au sein des différentes institutions judiciaires et juridictionnelles. On peut citer entre autres : président du tribunal du travail, substitut du procureur ; conseiller technique au ministère de la justice ; contrôleur d’état ; Directeur National adjoint des affaires judiciaires et du sceau ; Secrétaire Général du Ministère de la justice….

« A ma nomination en 2012 en qualité de Garde des Sceaux, je lui ai proposé tous les postes de la justice », se souvient son « disciple » Malick Coulibaly. Et d’ajouter : « Il ne manifesta guère de choix. Je le suppliais alors d’accepter le poste de Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako. Il accepta pour le Mali sollicitant juste de disposer d’une équipe de magistrats techniquement et moralement bons ».

Bras de fer

A la Cour d’Appel de Bamako, au moment où le djihadisme arrive dans le centre du Mali, le procureur Tessougué est attentif aux propos des uns et des autres. Un bras de fer va l’opposer à l’Imam Mahmoud Dicko, à l’époque très influent président du Haut Conseil Islamique du Mali. Pour lutter contre le terrorisme, Daniel Tessougué propose qu’il faille « contrôler les prêches, surveiller les mosquées et raser les barbes ». Les mosquées se dressent contre lui, et il sera limogé.

Reconnu à l’international pour son intégrité, Daniel Tessougué rejoint la Cour de Justice de l’UEMOA. Ses qualités de magistrat l’amènent à être Président de cette Cour qu’il dirigera de 2019 à 2022. A l’image de Malick Coulibaly, ce sont de nombreux jeunes magistrats maliens que Daniel Tessougué a laissé « orphelins » ce dimanche 11 juin 2023.

Mamadou TOGOLA /maliweb.net

