Triste nouvelle pour la culture malienne. Le Mali vient de perdre une autre grande figure de la nation en la personne d’Adama Samassékou. L’ancien ministre chargé de l’Éducation est décédé ce vendredi 23 février à l’âge de 78 ans

La triste nouvelle a été confirmée par plusieurs proches collaborateurs de l’ancien directeur des Langues nationales et récemment désigné porte-parole du Comité de pilotage du Dialogue inter-Maliens. Adama Samassékou est né en 1946. Après avoir fait ses études primaires et secondaires au Mali, il a étudié la philologie et la linguistique à l’Université d’État de Moscou puis à Paris où il obtient un diplôme d’études approfondies (DEA). en linguistique africaine à l’Université de la Sorbonne et un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en sciences des organisations à l’Université Paris-Dauphine.

Adama Samassékou a été chef du département de linguistique de l’Institut des sciences humaines du Mali, puis directeur de la Bibliothèque nationale du Mali et conseiller du ministre chargé de la Culture. Engagé dans la vie associative (président-fondateur du Mouvement des peuples pour l’éducation aux droits humains) et politique (fondateur de la section française de l’Alliance pour la démocratie au Mali), Adama Samassékou a été ministre de l’Éducation entre 1993 et ​​2000 et porte-parole du gouvernement de 1997 à 2000.

Il était le président de l’Académie africaine des langues et a présidé le Comité préparatoire du Sommet mondial sur la société de l’information à Genève en 2003. En 2010, Samassékou était l’un des commissionnaires de la Commission de haut niveau « la grande bande au service du développement numérique ». Il a été désigné le 05 janvier dernier, comme porte-parole du Comité de pilotage du Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale.

Souleymane SIDIBE

Commentaires via Facebook :