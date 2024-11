“Ta disparition nous chagrine, nous rend triste. Cher ainé, tu as été soldat mais aussi l’intellectuel spécialiste des questions électorales”

Le Général de division, Siaka Sangaré, Expert international en matière électorale, n’est plus ! Celui qui était Commissaire de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) nous a quittés, dimanche 17 novembre 2024. Un dernier hommage lui a été rendu, le lundi 18 novembre, lors d’une cérémonie à la place d’arme du Génie militaire en présence de nombreuses personnalités dont le président de l’AIGE, Me Moustapha Cissé (Ancien Bâtonnier), qui a eu l’insigne honneur de lire l’oraison funèbre de son désormais ex-collaborateur. “Ton riche parcours professionnel est une leçon de vie pour nous ! Affable, pédagogue, formateur et attentif aux problèmes sociaux, tu avais une solution rassurante pour tous ceux qui franchissaient le seuil de ton bureau. Aussi, tu as su créer des relations de respect et de convivialité avec tous nos collaborateurs, nos partenaires ainsi que les acteurs institutionnels de notre pays”, précisera-t-il.

Au nom d’Allah, le Très clément, le Très miséricordieux,

Louange à Allah, Seigneur des mondes !

Le Très Clément, le Très Miséricordieux, Maître du jour de la rétribution, c’est toi que nous adorons et c’est toi dont nous implorons secours. Guide-nous dans le chemin droit. Le chemin de ceux que tu as conduits de tes bienfaits. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s’égarent. Amen ! Que les salutations et les bénédictions soient sur celui qui est le sceau des prophètes le plus glorifié des messagers, l’élu des créatures, le prophète Mohamed (PSL), sur sa famille, sur ses compagnons et sur ceux qui l’on suivi fidèlement jusqu’au jour de la rétribution.

“L’oraison funèbre fait partie du discours épidictique de l’éloge. C’est un discours solennel prononcé pour honorer la mémoire d’illustres défunts. Il participe de l’histoire, par l’exposition des faits ; de la politique, par l’appréciation des évènements ; de la morale, par la peinture des caractères et les leçons données aux vivants ; de la religion enfin, au nom de laquelle les oraisons (du latin oratio, “prière”) proclament à la fois le néant de l’humain et sa dignité.”

Oui, oraison funèbre disais-je; Dure tâche à laquelle tu me convie cher doyen, cher ainé.

Oui, Général Siaka Sangaré, tu es parti sans prévenir donnant ainsi raison à l’écrivaine sénégalaise Mariama Ba qui disait dans son roman intitulé “une si longue lettre”: “On ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Il empoigne qui il veut et quand il veut..” mettant ainsi sur mes frêles épaules de Président de l’AIGE, une charge difficilement supportable. Oui, une-t-elle charge !!! En présence de plus hautes autorités civiles et militaires de notre pays, proches parents, amis et collaborateurs, te connaissant mieux que moi, venus aujourd’hui t’accompagner te célébrer, avant cet ultime voyage.

Cet honneur que tu me fais, je décide de l’accepter avec humilité et responsabilité me rappelant qu’élu Président à l’unanimité des membres du Collège de l’AIGE, tu étais là et tu as présidé cette séance avec humilité, délicatesse et courtoisie.

Général Siaka Sangaré, doyen et cher ainé tu as été soldat mais aussi l’intellectuel spécialiste des questions électorales ayant vécu avec frénésie une vie palpitante jalonnée de hauts faits de ténacité, de farouche détermination dans l’accomplissement des missions qui t’ont été dévolues.

Ton riche parcours professionnel est une leçon de vie pour nous !

Affable, pédagogue, formateur et attentif aux problèmes sociaux tu avais une solution rassurante pour tous ceux qui franchissaient le seuil de ton bureau.

Aussi tu as su créer des relations de respect et de convivialité avec tous nos collaborateurs, nos partenaires ainsi que les acteurs institutionnels de notre pays.

Mesdames et Messieurs, chers parents, chers amis ;

Parler de ce grand homme, de ce monument de notre pays et de l’Afrique n’est pas chose aisée. Président de l’AIGE que je suis, à qui incombe cette lourde et exaltante tâche ne se débinera point et tentera de lâcher quelques mots sur celui qui fut une icône de toutes les questions électorales et institutionnelles nationales et internationales.

Général Siaka Sangaré est né vers 1954 à Sangaredjing (Yanfolila), marié et père d’un enfant. Il a effectué de 1962 à 1974 ses études primaires, fondamentales et secondaires.

Après son baccalauréat, 1ère et 2ème parties, il effectua ses Etudes Universitaires à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) Option Sciences Economiques, puis il s’envolera pour la France pour sa formation à l’Ecole du Commissariat de l’Air de Salon de Province.

Quelques années après il obtiendra plusieurs Certificats et Attestations en Informatique.

Débuta pour lui une riche carrière professionnelle des plus réussies sans discontinuer :

1981-1983 : Chargé de cours de Droit International Aérien et Extra-atmosphérique au Centre de Formation des Magistrats de Bamako.

1981-1985 : Directeur Central du Personnel, de l’Administration et des Finances de l’Armée de l’Air.

1985-1986 : Intendant Corps de Troupe à la Direction Centrale de l’Intendance Militaire.

1986-1992: Administrateur de la Régie du Chemin de Fer du Mali.

1992- 1993: Inspecteur des Armées.

1993-1995: Sous-Chef de l’Administration Finances de l’Etat-Major Général des Armées.

1997-1998: Membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et Président de la Sous-Commission Sécurité au sein de ladite Commission.

1995-2000: Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Fonction Militaire, Conseiller Technique du Ministre de la Défense.

2000- 2006: Inspecteur des Armées et Services.

2001-2006: Chef du Bureau Fichier Electoral de la Délégation Générale aux Elections.

2002-2005 : Délégué Général aux Elections par Intérim.

Février 2005 à Mars 2006: Expert Électoral Consultant de l’Organisation Internationale de la Francophonie auprès du Conseil Électoral Provisoire d’Haïti.

Depuis le 29 Mars 2006 : Délégué Général aux Elections du Mali.

Octobre 2010: Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante de Guinée.

2003-2012: Plusieurs conférences internationales, missions D’évaluation et d’Observation des processus Électoraux ainsi que des missions d’audit des fichiers électoraux dans plusieurs pays du monde.

Septembre-Octobre 2007 : Chef de la Mission d’Observation Sécuritaire des élections législatives du Togo pour le compte de la CEDEAO.

Janvier 2009 Septembre 2010: Expert Consultant auprès de la CENI de la Guinée Conakry pour le compte de l’OIF.

Janvier-Février 2010 : Chef de la Mission d’Observation Sécuritaire de l’élection présidentielle du Togo pour le compte de la CEDEAO.

Octobre-Décembre 2010 : Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante de la Guinée.

Février-Mars 2011 : Mission d’assistance du processus électoral 2011 du Benin en qualité de Conseiller Technique et Politique Principal du Coordinateur Résident du PNUD.

Octobre 2012 -2014: 1er Vice-Président du Réseau des Structures Electorales de l’Afrique de l’Ouest (RESEAO).

Août 2011 à Octobre 2021 : Président du Réseau des Compétences Electorales Francophones (RECEF).

2015-2022 : Président du Réseau des Structures Electorales de l’Afrique de l’Ouest (RESAO).

Nous n’aurons plus droit de profiter de cette bonhommie avec ses conseils avisés au service de ses jeunes collaborateurs, orphelins, auxquels revient la lourde responsabilité de perpétuer son combat un Mali fort, compétent et respecté.

Le Tout puissant en a décidé ainsi ! Humains que nous sommes, nous respectons sa volonté, et prions pour le repos de son âme

Tu nous as devancés dans ce pays inconnu d’où nul voyageur ne revient ” d’après Shakespeare, s’ouvre à nous tous, et tôt ou tard, nous allons tous effectuer cet ultime voyage. Simple loi de la nature…

Ta disparition nous chagrine, nous rend triste ;

Notre peine est immense ;

Notre douleur si silencieuse est pourtant si vive !

Ta famille, tes parents, tes amis, tes collaborateurs, te pleurent, ils sont inconsolables ;

Tu laisses un grand vide ;

Le Mali et l’Afrique perdent un de ses dignes et valeureux fils.

Général Siaka Sangaré, tu as dignement et brillamment rempli ta part de contrat dans ce monde ici-bas.

La volonté divine faite, nous ne pouvons que nous incliner et implorer le Maître de l’univers pour le repos de ton âme en paix dans l’amour des siens”.

XXXXXXX

Décès du général de brigade Siaka Sangare

Le militaire et l’expert électoral décroche définitivement

Un sage n’écrivait-il pas que : “personnel ne sait quel moment sera le dernier (le dernier repas, le dernier câlin, la dernière prière…), mais tout le monde sait qu’il y aura un moment qui sera le dernier”. Le monde des experts électoraux vient d’être frappé par cette réalité cruelle de la vie à travers le rappel à Dieu, survenu dans l’après-midi du dimanche 17 novembre 2024, de l’expert électoral, le Général de brigade aérienne Siaka Sangaré.

Le général Siaka Sangaré est né en 1954 dans le cercle de Yanfolila. Après ses études Primaires, fondamentales et secondaires (1962 à 1974), il entame ses études universitaires à l’Ecole nationale d’administration (ENA), Option Sciences Economiques (1974-1978). Avant de poursuivre ses études postuniversitaires à l’Ecole du commissariat de l’Air de salon de province (France) et formation d’officier (1978-1980). De 1980 à 1990, il a effectué déférents stages et séminaires en Informatique.

Au titre de ses expériences professionnelles, il a été Directeur Central du personnel, de l’administration et des finances de l’Armée de l’Air (1981- 1985), Intendant corps de troupe à la Direction centrale de l’Intendance militaire (1985- 1986), Directeur central adjoint de l’Intendance militaire (1986-1991), Directeur central de l’Intendance militaire (1991-1992), Inspecteur des Armées (1992-1993), Sous-Chef administration finances de l’Etat-major Général des Armées (1993-1995), Secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire, Conseiller technique du Ministre de la Défense (1995-2000), Inspecteur des Armées et Services (2000- 2006), Chef du bureau fichier électoral de la Délégation générale aux élections (2001- 2006), Délégué général aux élections par Intérim (2002- 2005), Expert électoral-consultant de l’Organisation internationale de la Francophonie auprès du Conseil électoral provisoire d’Haïti (Février 2005 à Mars 2006), Délégué général aux élections du Mali (Depuis le 29 Mars 2006), Président de la Commission électorale nationale indépendante de Guinée (Octobre 2010), Administrateur de la Régie du Chemin de Fer du Mali (1986-1992), Chargé de cours de Droit International Aérien et Extra-atmosphérique au Centre de formation des magistrats de Bamako (1981- 1983), Chef de la Mission d’observation-sécuritaire des élections législatives du Togo pour le compte de la CEDEAO (Septembre-Octobre 2007), Expert-consultant auprès de la CENI de la Guinée Conakry pour le compte de l’OIF (Janvier 2009 Septembre 2010), Chef de la Mission d’observation-sécuritaire de l’élection présidentielle du Togo pour le compte de la CEDEAO (Janvier-Février 2010), Mission d’assistance du processus électoral 2011 du Benin en qualité de Conseiller technique et politique du PNUD (Février-Mars 2011), Président du Réseau des Compétences Electorales Francophones (aout 2011 à Octobre 2021), 1er Vice-Président du Réseau des Structures Electorales de l’Afrique de l’Ouest (0ctobre 2012 2014), Président du Réseau des Structures Electorales de l’Afrique de l’Ouest (Depuis Février 2015).

Entre 2003 et 2012, il a conduit plusieurs conférences internationales, missions d’évaluation et d’Observation des processus électoraux ainsi que des mission d’audit des fichiers électoraux dans plusieurs pays du monde. Il est également l’auteur de l’article intitulé : “Etablissement d’un état civil et de listes électorales fiables” dans l’ouvrage titré “Election et Démocratie dans l’espace francophone”.

Comme activités extra-professionnelles, le désormais eu Siaka Sangaré a été Président de la Fédération Malienne de Tennis (1988- 1998), Président de l’Union Sportive des Forces Armées et de Sécurité du Mali (1993-2006), Vice-Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (1992- 1996).

L’illustre disparu est détenteur de plusieurs médailles et distinctions honorifiques notamment Médailles commémoratives de campagne (1986 et 1991), Médaille du mérite militaire (1991), Chevalier de l’ordre national du Mali (1995), Chevalier de la légion d’honneur de France (2004), Chevalier de l’ordre national du Bénin (2008), Officier de l’ordre national du Mali (2000), Honneur et Mérite d’Haïti (2006), Commandeur de l’ordre national du Mali (2007), Grand officier de l’ordre national du Colatier de la Guinée (2010), Médaille Léopold Sedar Senghor de l’Organisation Internationale de la Francophonie (2011), Grand officier de l’ordre national du Mali (2013), Officier de l’ordre national de Madagascar (2014), Grand officier du Comité international du sport militaire (CISM) en 2018. Il a eu droit aux honneurs de la nation toute entière, le lundi 18 novembre 2024, à la Place d’arme du Génie militaire devant plusieurs personnalités civiles et militaires. Dors en paix mon Général !

Boubacar PAÏTAO

