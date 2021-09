CHU du Point G/Cardiologie : La ministre de la Santé sur le chantier du nouveau bloc opératoire

Le vendredi 10 septembre 2012, la ministre de la santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré, a fait une visite à l’hôpital du Point G, dans le cadre de la relance des travaux de construction du bâtiment de la cardiologie.

Le bâtiment, une fois achevé et fonctionnel, permettra de réduire de façon significative les évacuations sanitaires dues aux pathologies cardiovasculaires, une priorité des priorités de la ministre en charge. Elle a élaboré un programme d’intervention comportant certaines actions primordiales à mener au cours de la période de la transition dans son agenda actuel. « Il faut que les Maliens se soignent au Mali », souhaite-t-elle. Mme la ministre compte animer cette transition par des actions de forts impacts sanitaires et elle compte l’achever les travaux de construction et d’équipement du bloc opératoire de cardiologie du CHU du Point G d’ici à la fin de l’année. « Selon les orientations du président de la transition et du PAG, les travaux de ce bloc étaient arrêtés faute de financement. Ils ont été relancés avec un budget supplémentaire de 700 millions de FCFA accordés au directoire du projet en plus des 900 millions déjà investis. « Une fois achevé et équipée, ce bloc donnera un souffle nouveau au secteur de la santé et du développement social en cardiologie », dira le président de la commission santé du CNT, médecin colonel-major Mamadou Sory Dembélé. « Ils promettent l’implication de leurs organes respectifs, tout en sollicitant un grand accompagnement du personnel de la santé. Ces blocs auront le plus important des plateaux techniques des structures de prise en charge des pathologies du cœur au Mali », ajoute le président de l’inter ordre de la santé, Dr Cheick Mohamed Haïdara. Pour sa part, Dr Bréhima Coulibaly, chirurgien cardiovasculaire au CHU du Point G, a expliqué que ce projet est composé de salles de réanimation, de stérilisation, d’opération de chirurgie à cœur ouvert, de pharmacie, des vestiaires, des bureaux, un hall de réception, un laboratoire, une bibliothèque, une salle de réunion, une salle d’attente pour le personnel. Lors de la visite du chantier, madame la ministre a exhorté l’ensemble des intervenants au respect des normes et du délai. Avant de rappeler aux responsables du CHU Point G les besoins de formation et de mise à niveau des agents, afin qu’ils soient opérationnels le plus rapidement possible.

A noter que la visite du jour a permis à la ministre de la Santé et du Développement social d’observer les réalités de ce projet de construction du bloc opératoire de cardiologie au CHU du point G.

Fatoumata Fofana

