Le Gouvernement de la République du Mali, sur proposition du Ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique informe les parents d’élèves, les élèves, les étudiants, les enseignants et toute la communauté éducative du Mali que les écoles publiques, privées et confessionnelles (maternelles, fondamentales 1 et 2, secondaires et supérieures) y compris les medersas resteront fermées du 09 avril 2020 au 09 mai 2020, pour raison de la pandémie de la maladie à Coronavirus ( COVID-19).

Des dispositions seront bientôt prises pour assurer la continuité pédagogique au bénéfice des apprenants.

Le Gouvernement rappelle à tous l’impérieuse nécessité d’observer toutes les mesures de prévention édictées, surtout les mesures-barrières pour se protéger efficacement contre la maladie à Coronavirus.

Bamako, le 08 avril 2020

Le Gouvernement,

Le Ministre de la Communication,

Chargé des Relations avec les Institutions,

Porte-parole du Gouvernement

Yaya Sangaré

Officier de l’Ordre National

