L’équipe de football d’Hamdallaye vient d’inscrire son nom au palmarès de la Coupe Petro Bama Vacances Foot en remportant l’édition 2024, en battant l’équipe de Djélibougou à l’issue des tirs au but (3 buts 2). Cette finale s’est jouée, le samedi 16 novembre dernier, sur le terrain “Ablo Foot” dans une ambiance festive en présence du Pdg de Petro Bama, Cheick Oumar Aya Karagnara, du parrain Famakan Dembélé, non moins président de l’AS Réal de Bamako et de nombreux invités de marque dont le maire de la Commune 5, Amadou Ouattara.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour la remarquable organisation de la finale de la 6? édition de la Coupe de Petro Bama Vacances Foot. Cette édition a été une véritable célébration du football malien, où il n’y avait ni perdants ni vainqueurs, mais un grand gagnant : le sport malien dans toute sa splendeur. Mes sincères remerciements vont aux organisateurs pour avoir offert une si belle fête sportive. Je remercie également les personnalités sportives et les invités de marque qui ont honoré cet événement de leur présence. Ensemble, nous faisons avancer le football malien.

Vivement la prochaine édition, pour continuer à promouvoir et célébrer notre passion commune pour ce sport !”. Voici le message de remerciements du Président Directeur général de Petro Bama, Cheick Oumar Aya Karagnara, après la finale de la Coupe Petro Bama Vacances Foot 2024, jouée le samedi 16 novembre 2024, sur le terrain “Ablo Foot” du Quartier du Mali.

Comme lors des précédentes éditions, cette compétition a tenu toutes ces promesses du point de vue organisationnel. Et plusieurs invités de marque étaient au rendez-vous de cette fête de la jeunesse. En plus du parrain, Me Famakan Dembélé, on notait la présence du Maire de la Commune 5, Amadou Ouattara, du président de la Commission marketing et sponsoring de la Fédération Malienne de Football, Ichaka Diakité, de l’artiste Abdoulaye Diabaté et de plusieurs responsables de clubs de 1ère division ainsi que de nombreux journalistes sportifs.

Pour cette finale, l’équipe d’Hamdallaye était face à celle de Djélibougou. Au terme d’une rencontre âprement disputée, Hamdallaye a finalement triomphé aux tirs au but (3-2), après un nul vierge à l’issue du temps réglementaire. Du coup, Hamdallaye inscrit son nom sur le palmarès de la Coupe Petro Bama Vacances Foot. En plus du trophée, l’équipe d’Hamdallaye a reçu un bœuf plus une enveloppe de 500 000 FCFA. Tandis que le finaliste malheureux à savoir Djélibougou, s’est contenté d’un bœuf et une enveloppe de 250 000 FCFA. Sacrée 3è place du tournoi, l’équipe de Kalaban-Coro a reçu une enveloppe de 100 000 FCFA.

S’agissant des distinctions individuelles, Moussa Draba de Missira, avec 7 buts inscrits, a été sacré “Meilleur buteur” du tournoi et le trophée du “Meilleur gardien de but” est revenu à Oumar Traoré de Djélibougou. S’agissant du Trophée du Fair-Play, il est revenu à l’équipe de Missira.

En tout cas, l’édition 2024 de la Coupe Petro Bama Vacances Foot restera longtemps gravée dans la mémoire de la jeunesse malienne. D’où le satisfecit du jeune patron, Cheick Oumar Aya Karagnara, très engagé et déterminé dans la promotion du sport au Mali.

“Je tiens à souligner la remarquable organisation de cette 6? édition, qui a été une véritable fête du football malien. Ici, il n’y a pas de perdant, mais un grand gagnant : le sport malien dans toute sa splendeur”, a-t-il.

En ce qui concerne le parrain du tournoi, Me Famakan Dembélé, il s’est dit très satisfait avant de remercier le Pdg de Petro Bama pour le choix porté sur sa modeste personne pour parrainer cette belle initiative. Il a saisi cette opportunité pour lancer un appel aux entreprises maliennes de suivre l’exemple de Petro Bama en soutenant activement le développement du football au Mali.

