À 43 ans, cet officier général de la Gendarmerie nationale, très proche du Président de la Transition, est désormais le nouveau locataire de la Primature

Les rumeurs circulaient, c’est officiel depuis hier. Après le limogeage du Dr Choguel Kokalla Maïga par le Président de la Transition la veille, le Général de division Abdoulaye Maïga, précédemment ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, a été nommé Premier ministre. Un poste qu’il retrouve après avoir, quatre mois durant, assuré l’intérim du chef du gouvernement en 2022. En plus de son poste de Premier ministre, le Général Maïga garde son portefeuille de ministre de l’Administration et de la Décentralisation dans le nouveau gouvernement formé quelques heures après sa nomination.

Né le 12 mai 1981 à Bamako, Abdoulaye Maïga est détenteur d’un doctorat en sécurité internationale et défense décroché en 2011 à l’École doctorale de droit-Université Jean Moulin de Lyon (France). Auparavant, il avait obtenu un Master 2 professionnel en Droits de l’Homme et Droit international humanitaire à l’Université d’Evry Val d’Essonne (2008). Depuis 2016, le nouveau locataire de la Primature prépare un doctorat en business administration (DBA) à l’Institut supérieur de gestion et de planification en Algérie dont la rédaction de la thèse est en cours.

Le Général de division est détenteur d’un Master 2 recherche en science politique, option sécurité internationale et défense en 2007 à l’université Jean Moulin à Lyon en France, un Master 2 spécialisé en études stratégiques et politiques de défense, un diplôme décroché en 2006 à l’Ecole des hautes études internationales de Paris et d’un diplôme en diplomatie et droit international de l’Ecole d’administration d’Alger (2005). Ces parchemins ont permis au Général de division Abdoulaye Maïga d’être officier chargé de programme et analyste en charge du terrorisme, de l’extrémisme violent et de la sécurité maritime à la Direction de l’alerte précoce de la Cedeao à partir de décembre 2016 Entre 2014 et 2016, il a été analyste alerte et prévention au Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme de l’Union africaine.

Au niveau militaire, le Général de division Abdoulaye Maïga est détenteur du diplôme du cours supérieur de la gendarmerie à l’École des officiers de la gendarmerie à Bamako (2010) et du diplôme interarmes de l’École militaire interarmes de Koulikoro (2001). En 2014, il fut commandant du Groupement d’intervention de la gendarmerie mobile de la Légion de Bamako. La même année, il devient chef de cabinet à la direction générale de la gendarmerie nationale. De 2011 à 2014, le nouveau Premier ministre a participé à la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco). Entre novembre 2009 et novembre 2011, il fut officier de cabinet chargé de la lutte contre le terrorisme, point focal du Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme et point focal de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ Ouest dans la lutte contre le terrorisme au ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile.

En août 2022, alors qu’il était ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga fut choisi par le Général d’armée, Assimi Goïta, Président de la Transition pour assurer l’intérim du Premier ministre d’alors Choguel Kokalla Maïga malade. L’officier supérieur de la gendarmerie a occupé ce poste pendant près de quatre mois. Après ce passage à la Primature, Abdoulaye Maïga deviendra ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Jusqu’à sa nomination hier, le nouveau Premier ministre était ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-Parole du Gouvernement, Abdoulaye Maïga est détenteur de plusieurs distinctions honorifiques : la Médaille des Nations unies pour la Monusco, la Médaille de mérite militaire, la médaille de Chevalier de l’Ordre national, le grade de Commandeur de l’Ordre national du Mali.

Dieudonné DIAMA

Commentaires via Facebook :