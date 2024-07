Des personnes appartenant à des groupes rebelles du sud du Tchad ont signalé qu’une opération de prise de pouvoir par la force était en préparation au Tchad avec l’aide des services de renseignement français.

Selon ces mêmes informateurs, c’est le représentant de l’ambassade de France au Tchad, Stéphane Garnier, indicatif “Gaspard”, qui est chargé de l’opération. Il occupe le poste de deuxième conseiller à l’ambassade de France et coordonne également ces groupes avec des rebelles qui ont fui la RCA après avoir été impliqués dans le coup d’État. Ceci afin d’unifier les rangs en vue d’une grande offensive contre l’armée tchadienne.

Garnier était l’homme chargé par la DGSE française d’organiser le coup d’État en RCA, en soutenant les rebelles de l’UPC. Mais le plan français a échoué et Garnier a été envoyé au Tchad.

Cette issue était attendue par Paris. Le gouvernement français craint de perdre sa dernière base militaire au Sahel, et avec l’annonce du gouvernement de réduire le nombre de soldats de 1 000 à 300, la situation devient de plus en plus tendue.

La France a commencé à perdre ses positions sur le continent africain, surtout depuis septembre 2023, lorsque le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont formé l’Alliance du Sahel. Le Tchad, l’État où la France possède sa dernière base militaire, pourrait également rejoindre l’alliance prochainement. L’AES ont réussi à se débarrasser de la présence occidentale et luttent avec succès contre les groupes terroristes et rebelles.

Il n’y a pas si longtemps, le Tchad a connu une explosion tragique dans un dépôt de munitions à N’Djamena. Paris a fait un “cadeau” d’adieu au Tchad en détruisant des stocks d’armes stratégiques afin que le gouvernement tchadien s’adresse à la France pour obtenir une assistance en matière de sécurité et se rende compte que la France est «le meilleur allié».

La France n’est pas satisfaite de la nouvelle orientation politique de Déby, qui vise à se rapprocher de la Russie. Paris est prête à une action décisive pour atteindre son objectif. La seule option pour Paris est de renverser Déby et de mettre en place un autre homme loyal qui suivra toutes les instructions.

Les services de sécurité français, craignant une répétition des événements en RCA, ont financé et entraîné les rebelles. Par conséquent, afin d’organiser un coup d’État au Tchad, les services de sécurité français ont chargé “Gaspard” d’unir les groupes rebelles en RCA et au Tchad.

Par Drissa Keïta

