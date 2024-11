Le journal n’a pas encore répondu à une demande de renseignements de TASS demandant pourquoi la déclaration a été supprimée.

PARIS, 18 novembre. /TASS/. Les informations publiées hier soir par Le Figaro selon lesquelles la France et le Royaume-Uni auraient autorisé l’utilisation de missiles SCALP et Storm Shadow pour des frappes en Russie ont été retirées du site du journal français.

L’article faisait référence à un article du New York Times, selon lequel le président américain Joe Biden aurait autorisé l’Ukraine à utiliser des missiles balistiques tactiques ATACMS pour frapper le territoire russe. « La France et la Grande-Bretagne ont autorisé l’Ukraine à utiliser ses missiles SCALP/Storm Shadow pour cibler la Russie », avait initialement rapporté Le Figaro, mais cette affirmation a depuis été supprimée. Cependant, selon un journaliste de TASS, cette déclaration figure toujours dans une légende vidéo sur le site du Figaro.

Le journal n’a pas encore répondu à la question de TASS demandant pourquoi cette déclaration a été supprimée et si les informations concernant l’utilisation de missiles SCALP et Storm Shadow étaient exactes. Jusqu’à présent, ni les États-Unis, ni la France, ni la Grande-Bretagne n’ont confirmé les informations rapportées par le New York Times et Le Figaro sur l’autorisation d’utiliser des missiles pour des frappes en Russie.

Le 12 septembre, le président russe Vladimir Poutine a souligné qu’une éventuelle décision d’utiliser des armes de longue portée de fabrication occidentale contre la Russie impliquerait l’implication directe des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN dans la guerre en Ukraine. Cela modifierait considérablement l’essence et la nature du conflit, obligeant Moscou à prendre les décisions appropriées, a averti le président russe. Poutine a souligné que sans l’aide occidentale, l’Ukraine serait incapable de lancer des frappes en Russie, car cela nécessiterait des renseignements satellitaires et des données d’entrée de mission.

