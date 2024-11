C’est un entrepreneur créatif, expert en gestion d’art et culture, qui prend désormais les reines du département de la Culture, de l’Artisanat, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme. Mamou Daffé, puisqu’il s’agit de lui, est l’initiateur et le patron de la plus grande entreprise culturelle de notre pays, à savoir e Festival sur le Niger qu’il a lancé en 2004.

Mamou Daffé fait partie d’une nouvelle génération de leaders sociaux dont la mission est de concevoir des projets et des opérations locales à fort impact économique, culturel et social. Il est initiateur d’une dizaine d’activités ou d’entreprises culturelles dont le rayonnement dépasse le continent. Titulaire d’un Master en management culturel, le nouveau ministre de la Culture, de l’Artisanat, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme est un grand passionné de culture.

Il est le fondateur du Centre culturel Kôrè, un centre de référence régionale, avec son centre de ressources spécialisé sur les questions de sauvegarde des expressions artistiques, d’art social et d’éducation à la citoyenneté. Ce féru des arts et de la culture, expert en sauvegarde productive du patrimoine culturel immatériel (PCI), a initié et dirigé plusieurs projets dans le domaine de la culture, des arts et du tourisme, parmi lesquels l’Institut Kôrè des Arts & Métiers-Ikam Ségou, l’Hôtel Savane, Smarts-Ségou (valorisation des produits locaux)…

Mamou Daffé est le concepteur de l’Entrepreneuriat culturel Maaya (ECM), le modèle entrepreneurial du Festival sur le Niger enseigné aujourd’hui dans le cadre d’un Master en Management Culturel unique dans plus de 8 pays en Afrique. Innovateur social et philanthrope, Mamou Daffé est un panafricaniste convaincu. Après avoir dirigé le réseau panafricain des acteurs culturels appelé Arterial Network de 2015 à 2017, il a cofondé avec les grands artistes et acteurs culturels du continent le premier Fonds Africain pour la Culture (ACF) en 2018. Depuis novembre 2023, il occupe le poste de vice-président de Board du Conseil international de la musique (IMC) de l’Unesco. Le nouveau ministre chargé de la Culture est Officier de l’Ordre national du Mali, Citoyen d’honneur de la ville et de la Région de Ségou et Sénateur de la Jeune chambre internationale.

