RAMED : Mahina magnifiée

Institué par la loi N° 09-30 du 27 juillet 2009, modifiée, le Régime d’assistance médicale (RAMED) est un dispositif non contributif de protection sociale, qui assure la prise en charge médicale gratuite des personnes indigentes (personnes dépourvues de ressources et reconnues comme telle par la collectivité territoriale).

Ce régime constitue un des piliers de la politique du développement social au Mali. Il est basé sur les principes de justice sociale, de solidarité et de l’égalité de l’accès aux soins. Il est destiné aux personnes en situation de vulnérabilité, de pauvreté et celles bénéficiaires de droit. Cette dernière catégorie regroupe les pensionnaires des établissements pénitentiaires, des établissements de bienfaisance et des orphelinats.

Le RAMED permet d’assurer, aux bénéficiaires, une couverture médicale et la gratuité des soins dans tous les hôpitaux et les établissements publics de santé sans discrimination aucune.

Une journée d’information et de sensibilisation est consacrée à ce sujet demain jeudi au Centre international de conférences de Bamako. Parmi les invités Adama B Sissoko maire de la commune rurale de Mahina et président des municipalités du cercle. Sa commune est l’heureuse élue pour recevoir des mains du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga une attestation de reconnaissance en guise de l’implication active et efficace des élus communaux dans la mise en œuvre du Régime d’assistance médical.

