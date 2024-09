Brèves : Ecoles privées : Des mises en garde…

Le ministère de l’Education nationale a dévoilé la date de la rentrée scolaire 2024-2025. Elle a été fixée au mardi 1er octobre et concerne les établissements de l’éducation préscolaire et spéciale, de l’enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel, de l’enseignement normal et de l’éducation non-formelle. Le ministère a, par ailleurs, rappelé que cette date est valable pour tous les établissements publics et privés. Une mise en garde à l’endroit de certains établissements privés qu’il soupçonne d’anticiper la rentrée. “Il m’est revenu que certains établissements privés envisagent le démarrage de l’année scolaire en violation de la date officielle”, a fait savoir le secrétaire général du département avant d’instruire les directeurs des Académies d’enseignement de veiller au respect strict de la date officielle et de lui faire remonter la liste des écoles qui “violent le calendrier officiel”.

Religion : Maouloud ce 16 septembre

Sur la base de la délibération de la Commission nationale d’observation de la lune, le ministère des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a annoncé à l’attention de la communauté musulmane que le croissant lunaire Rabioul Awal ou Domba Kalo n’a pas été aperçu le mardi 3 septembre dans aucune localité du pays. De ce fait, le département a indiqué que le mois lunaire Rabioul Awal ou Domba Kalo a débuté au Mali le jeudi 5 septembre sur toute l’étendue du territoire national. Par conséquent, la fête de Maouloud sera célébrée, pour la naissance, le lundi 16 septembre 2024 et pour le baptême le dimanche 22 septembre sur toute l’étendue du territoire national.

Inondations : Bamako, à 6 cm du niveau critique

Dans un communiqué, le Centre de coordination et de gestion des crises a tiré la sonnette d’alarme quant aux risques d’inondations imminents. Faisant le point sur les crues en cours, le Centre, se basant sur les informations des services de l’Hydraulique, a indiqué que la situation hydraulique actuelle le long du fleuve Niger et du Bani est particulièrement alarmant. “La tendance est à la hausse et sera amplifiée par les fortes pluies locales, les apports d’eau des pays voisins qui pourraient conduire aux débordements des eaux du cours normal…”. Fort de ces données, le Centre de coordination et de gestion des crises a fait savoir qu’il reste à la date du 3 septembre 2024, 6 centimètres pour l’atteinte de la côte d’alerte critique à Bamako, 10 centimètres pour Sofara, 20 centimètres pour Mopti et 73 centimètres pour Ségou. Face à ces risques, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, secrétaire permanent du Comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes a invité les populations en général et particulièrement les populations riveraines à la vigilance et à la prise des dispositions anticipatoires. Il n’a pas non plus manqué l’occasion de rappeler le respect strict des consignes salvatrices telles que : libérer les emprises et les voies d’écoulement des eaux ainsi que les zones à risque d’éboulement, éviter de s’engager sur une route ou une ruelle inondée à pied, à moto tout comme en voiture, s’éloigner des berges d’un cours d’eau en crue ou d’un canal d’évacuation d’eau comme les caniveaux, les collecteurs.

Concours Olympiades : Une enveloppe symbolique pour les “bronzés”

Du 10 au 20 août, six candidats maliens (3 filles et 3 garçons) ont pris part au concours des Olympiades panafricaines de Mathématiques en Afrique du Sud. Sur 27 pays participants, le Mali a ramené le bronze en grande partie, grâce à sa première nationale, comme l’a fait croire le ministère de l’Education nationale : “Chaleureuses félicitations à Bintou Flamousso Diallo pour les médailles de bronze dans le classement des filles et dans le classement général des Olympiades de mathématiques 2024, à Johannesburg, en Afrique du Sud”. De retour au bercail, les compétiteurs maliens ont été reçus par le ministre de l’Education nationale pour “les féliciter et les encourager à redoubler d’ardeur à représenter le pays partout et dans toutes les compétitions scientifiques ou internationales”. Aussi, le département ministériel a indiqué que chacun des six lauréats a reçu une enveloppe symbolique des mains du ministre, en guise d’encouragement. A rappeler que le concours a été remporté par le Maroc.

