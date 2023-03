Energie : EDM mobilise plus de 50 milliards de F CFA à l’issue du «Siema 2023»

La première édition du Salon des investisseurs pour l’Energie au Mali, «Siema 2023», a pris fin mercredi dernier (22 février 2023) au CICB. A l’issue de cet événement, la société Energie du Mali-SA (EDM-SA) a réussi à mobiliser plus de 50 milliards de F CFA auprès des investisseurs. Et les partenaires se sont engagés à mettre la main à la poche pour l’atteinte des 500 milliards de F CFA attendus par la société.

«Investir pour améliorer le mix-énergétique», était le thème de ce salon. L’ambition d’EDM était de mobiliser auprès des investisseurs présents 580 milliards de F CFA nécessaires à la réalisation des projets qui s’inscrivent dans une dynamique d’améliorer le parc de production et d’augmenter la desserte en créant plus de lignes de transport et de répartition pour faciliter l’accès des populations à l’électricité à un moindre coût.

L’objectif étant de renforcer ses capacités pour faire face à ses difficultés et enjeux du développement économique national liés à la problématique de l’électricité au Mali.

FESPACO 2023 : Le cinéma malien à l’honneur à Ouagadougou

La 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a officiellement démarré samedi dernier (25 février 2023) en présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Le Mali est l’invité d’honneur de cette édition qui s’étale du 25 février au 4 mars 2023 dans la capitale du pays des «Hommes intègres» (Burkina Faso)

«Cinémas d’Afrique et culture de la paix», est le thème de cette 28e édition. La cérémonie d’ouverture a été marquée par les prouesses de Sidiki Diabaté. Avec sa kora fétiche, il a réussi à faire chanter les hymnes du Burkina et du Mali par le grand public. Et cela dans un décor de son et lumières de Africa scène.

«C’est une très grande marque d’amitié que le Mali soit l’invité d’honneur au FESPACO… Le Mali prend part à cette 28e édition dans un esprit de solidarité agissante avec le peuple frère du Burkina Faso. Nous sommes des frères», a rappelé le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, dans son intervention à la cérémonie d’ouverture. «Le Burkina et le Mali sont coude-à-coude face au terrorisme alimenté par des entrepreneurs de violence et leurs sponsors étrangers étatiques», a-t-il ajouté.

Invité d’honneur, le Mali va présenter une dizaine de films sur 50 films. Ce qui est une première dans les annales de la biennale du cinéma africain. A noter que 170 films sur près de 1 200 productions cinématographiques de 35 pays seront projetés.

