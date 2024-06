Les grandes vacances approchent à grands pas et les différents établissements scolaires s’activent à organiser les examens de fin d’année selon un planning élaboré par le ministère de l’Education nationale. Dans ce cadre, le département vient de communiquer sur les dates de certains examens. Il a notamment indiqué que les épreuves écrites du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) se sont tenues tandis que celles du Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF) ont démarré. Les épreuves écrites du CAP se sont tenues du 27 au 30 mai 2024, dans 20 Académies d’Enseignement. Au total, 22 094 candidats étaient inscrits dans les filières industrielles et tertiaires pour composer dans 144 centres à travers le pays. Les épreuves de l’Enseignement technique et professionnel seront suivies, du 3 au 5 juin 2024 par les épreuves du DEF dont 349 080 candidats sont concernés et répartis entre 2 106 centres. « L’examen du Diplôme d’Etudes Fondamentales se déroulera dans toutes les Académies d’enseignement du territoire national et à Bassikounou, en Mauritanie », a fait savoir le gouvernement.

Douanes : Les Gabelous en conclave à Bamako

Du 27 au 31 mai dernier, Bamako était devenu la « Direction générale » des douanes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. En effet, à l’occasion de la tenue annuelle de la réunion du Comité des Experts et de la rencontre des Directeurs généraux des douanes de l’Afrique Occidentale et Centrale (AOC), les Gabelous étaient en conclave dans la capitale malienne autour d’importantes thématiques en lien avec la coopération douanière et le développement économique de la région. A l’issue d’une audience accordée par le Chef de l’Etat aux directeurs généraux, il a été rapporté que les échanges ont principalement porté sur les défis communs auxquels sont confrontées les administrations douanières, notamment la lutte contre la fraude, le commerce illicite et la nécessité de moderniser les systèmes douaniers : « Les Directeurs des douanes ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement avec le Mali pour améliorer les infrastructures douanières et adopter des technologies innovantes. Ils ont également salué le rôle actif du Mali au sein des organisations douanières et les efforts des autorités de la Transition pour accompagner les services des Douanes du Mali. Les discussions tenues lors de cette rencontre augurent des avancées significatives pour la modernisation des systèmes douaniers et le renforcement de la lutte contre le commerce illicite dans la région. ».

Assises nationales : La mise en œuvre, lentement mais sûrement

Tenues en octobre et décembre 2021, la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation font dès lors l’objet de suivi-évaluation. Pour la 2e fois, le Comité en charge de cette tâche vient de remettre son rapport annuel au Chef de l’Etat. C’était le lundi 27 mai dernier au Palais de Koulouba. Dans le rapport, il est indiqué que ce sont 20 recommandations prioritaires qui ont été réalisées sur les 55 tandis que 33 sont encore en cours de réalisation. « En ce qui concerne les 153 actions prioritaires complémentaires, 10 ont été réalisées et 110 sont en cours de réalisation. Pour les 309 recommandations non-prioritaires, 19 ont été réalisées et 121 sont en cours de réalisation », a rapporté la cellule de communication de la Présidence ajoutant que : « ledit rapport met également en avant les réformes institutionnelles et politiques soulignant les efforts de rationalisation des institutions et du droit pour structurer une nouvelle société malienne ».

Rassemblées par

Alassane

Commentaires via Facebook :