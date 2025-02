FCFA : ces billets qui font polémique

C’est de plus en plus fréquent dans les marchés, commerces, stations et autres lieux de vente : les billets abîmés de francs CFA sont au cœur de polémiques entre vendeurs et acheteurs. Il s’agit surtout des billets de cinq cent, mille et deux mille francs CFA. Leur état est souvent tel que certains vendeurs refusent catégoriquement de les prendre avec le client quoique leurs numéros sont bien visibles et au complet. Il arrive que cette situation suscite des échauffourées dans les véhicules de transport public.

Les s’en fout la mort ?

Faute de mieux, des centaines de jeunes se mettent à conduire des motos-taxis dans la mégapole qu’est devenue Bamako sans avoir au préalable la moindre notion de base du code de la route. La majorité ne sait pas où et comment effectuer un dépassement. C’est pourquoi, il leur arrive de dépasser un usager à sa droite. Dans les carrefours à sens giratoire, il n’est pas rare de voir un moto-taximan se jeter comme il veut dans le flot de véhicules. Pire on a parfois l’impression que certains se ‘’saoulent la gueule’’ tant leur comportement tombe sous les sens.

Pour toutes ces raisons, ils occasionnent de nombreux accidents avec leurs lots de victimes. N’est-il pas temps de songer à organiser ce secteur ? Un secteur infiltré par des ‘’chasseurs de femmes ‘’ et des bandits de grand chemin, autrement dit des violeurs et des braqueurs.

Rassemblées par la Rédaction

