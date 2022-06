La société «Danew Talla electronics» a lancé la semaine dernière un projet d’installation d’une usine d’assemblage d’ordinateurs et de tablettes à Bamako. Elle compte fabriquer des ordinateurs et tablettes d’une qualité durable à partir de 65.000 F Cfa. Cette unité de production va permettre de créer 200 emplois directs et, à terme, elle pourrait employer 1 000 personnes.

TRANSITION : La révision constitutionnelle lancée par la constitution d’une commission

Une commission de rédaction chargée d’élaborer un avant-projet de loi portant constitution du Mali a été créée auprès du président de la Transition par un décret. Cette décision a été officialisée vendredi dernier (10 juin 2022).

Selon ce décret, l’équipe de rédaction de la nouvelle Constitution comprend un président, deux rapporteurs et des experts «nommés par décret» du président de la Transition. Elle bénéficiera aussi d’un personnel d’appui. La Commission pourra consulter «l’ensemble des forces vives» de la nation, dont les partis politiques, la société civile, les groupes armés signataires de l’accord pour la paix au Mali, les syndicats, les organisations religieuses et les autorités traditionnelles.

PARTENARIAT : La Turquie prête à fournir le marché malien à hauteur de 500 millions de dollars

La Turquie se dit «prête» à booster la coopération économique et commerciale avec le Mali en élevant le niveau des échanges à environ 500 millions de dollars dans les prochaines années. La révélation a été faite vendredi dernier (10 juin 2022) par le représentant du Conseil turc des Relations économiques extérieures, Fatih Altunbas, à l’issue de l’audience accordée par le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta.

«Nous sommes à Bamako avec 12 hommes d’affaires qui opèrent dans 10 secteurs différents venus de 8 entreprises. Ces deux derniers jours nous avions eu des échanges avec les opérateurs économiques maliens ainsi que les différents ministres», a-t-il indiqué. Et d’ajouter, «vous allez voir, dans les jours à venir, à quel point nos relations économiques vont se développer grâce aux échanges que nous venons d’avoir. Ceux-ci ne sont pas des paroles en l’air… Il y a de cela 5 ans, nous n’avions que 20 millions d’imports exports entre la Turquie et le Mali. Actuellement nous sommes à 141 millions de dollars de réalisations».

A noter que ces hommes d’affaires turcs étaient à Bamako la semaine dernière pour participer à un forum d’affaires Mali-Turquie à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM).

GAO : L’assainissement des berges du Niger a démarré le 12 juin dernier

L’opération dite «Assainissement des berges du fleuve Niger» a été officiellement lancée le dimanche dernier (12 juin 2022) par le maire de la commune urbaine de Gao, M. Dacka Boubacar Traoré, en présence des membres du conseil communal. Les autorités administratives et coutumières étaient également présentes à ce lancement. Cette opération a ainsi permis de pêcher plusieurs tonnes de déchets. Cette initiative des autorités communales de Gao est une tradition respectée depuis quelques années. Elle vise à faire de la cité des Askia une ville propre.

Pour inscrire cette action dans la durée, son exécution est assortie de mise en demeure pour que désormais chacun soit responsable du suivi de la propriété devant son domicile où son magasin, d’où l’implication des chefs de quartiers et de la direction régionale de l’assainissement de Gao. Si l’initiative a été saluée à sa juste valeur par les populations de Gao, celle-ci ne doit pas surtout oublier que les autorités municipales ont dégagé le ballon dans leur camp en les exhortant à l’assainissement de leur cadre vie !

PRÉVENTION DU COVID-19 : Le Mali a reçu des USA 58 500 doses de vaccins

Dans son effort d’accompagner le Mali dans la lutte contre le Covid-19, les Etats-Unis viennent de lui offrir un lot de 58 500 vaccins Pfizer BioNTech. La réception s’est déroulée dimanche dernier (12 juin 2022) en présence du représentant du ministre de la Santé et du Développement social à l’aéroport international de Bamako. Un deuxième lot de 42 120 doses du même vaccin est attendu courant la semaine. Ces doses seront administrées aux personnes âgées de 12 ans et plus. Le vaccin Pfizer sera disponible dans les six communes de Bamako et les districts sanitaires de Kati et Kalabancoro.

Il faut rappeler que, en août dernier, les Etats-Unis avaient déjà offert à notre pays 151 200 doses du vaccin Johnson & Johnson Janssen contre le Covid-19 dans le cadre des efforts mondiaux du gouvernement américain pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ces vaccins donnés font partie de l’engagement des États-Unis à fournir initialement au moins 25 millions de doses à l’Afrique.

