Opérationnalisation de l’accueil : les cadres dirigeants comme relais pour améliorer l’accueil et la relation client à la CMSS

Placer le client au cœur de l’organisation du dispositif d’accueil tout en permettant aux cadres d’améliorer l’accueil et la relation client à la CMSS, voici l’objectif de l’atelier de formation et d’échange sur l’optimisation de l’accueil et de la relation client. La direction générale de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS) sert de cadre depuis ce lundi 3 avril 2023 pour abriter les travaux. Durant une semaine, tous les cadres dirigeants notamment les conseillers techniques, les directeurs centraux, régionaux et chefs service seront à l’école de l’expert de la sécurité sociale, M. Parfait Zozan, pour servir de relais auprès des autres agents. Il s’agira à travers cette formation d’améliorer l’offre de services aux assurés ; d’améliorer les conditions d’accueil ; dynamiser la gestion des réclamations ; d’améliorer l’information et la communication à l’endroit des affiliés ; de veiller à la satisfaction des attentes des bénéficiaires ; d’identifier et planifier les actions d’améliorations pertinentes.

Cette formation selon le Directeur général, Ichaka Koné, figure en bonne place du Contrat d’Objectif et de Moyen. Il en appelle au sens de responsabilité de chaque participant à travers l’assiduité pour que jaillissent des échanges dynamiques qui feront changer la CMSS.

Fatoumata Mah Thiam KONE-CCOM/CMSS

Amo : pour une meilleure rationalisation des feuilles de soins et une prescription rationnelle

Le Centre de santé de référence de la commune III du District de Bamako et le Centre médical de la Société Énergie du Mali ont reçu ce lundi 03 avril 2023 la visite du Directeur général de la Canam. Le but : s’enquérir du bon fonctionnement de l’Amo au niveau de ces structures. Le médecin général de brigade Boubacar Dembélé, accompagné de quelques agents, a tenu à entretenir les responsables des structures sanitaires visitées sur la prescription rationnelle et la rationalisation des feuilles de soins, entre autres. Aux responsables des deux structures, le Directeur général de la Canam a annoncé la disponibilité de sa structure en vue d’un bon fonctionnement de l’Amo.

SERCOM/CANAM

