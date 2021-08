Aïché Baba Kéïta :La star de “Grin de midi” améliore le taux d’écoute de l’ORTM Le nouveau visage de la télévision publique

L’Office de radio et télévision du Mali (ORTM) est en train de reconquérir son public à travers notamment la nouvelle version de son émission “Grin de midi”, relooké pour satisfaire les téléspectateurs. “Grin de midi” parle de secteurs peu connus, ce qui suscite davantage la curiosité des téléspectateurs. Elle parle aussi de l’actualité débattue par un invité et cinq chroniqueurs. Cette nouvelle version de “Grin de midi” est présentée par Aïché Baba Kéita, le “nouveau visage” de la télévision publique.

Aïché Baba Kéïta, la star de l’émission “Grin de midi”, est mariée et mère de deux garçons. Elle a entamé sa carrière en 2006 alors qu’elle n’avait que 19 ans. C’était dans la première émission de télé réalité au Mali “Case Sanga”. Aïché Baba produisait cette émission avec ses cousins au sein de Fanaday Entertainment en partenariat avec Blonba. L’émission était diffusée sur Africable Télévision.

C’est suite à cela qu’elle a obtenu un stage à l’Office de radio et télévision du Mali (ORTM) aux côtés d’Adama Kouyaté chargé de l’encadrer parce qu’à la base elle avait fait finances-comptabilité à l’époque à l’Institut universitaire de gestion (IUG). C’est quand cette présentatrice expérimentée a commencé à travailler qu’elle a envisagé de se spécialiser soit estimant qu’Adama lui a mieux le pied à l’étrier. Elle était son assistante dans l’émission “Samedi Loisirs” pendant quelques années.

Après, l’étoile du jour a repris service avec Blonba avec l’émission “Magnèbaga” avec Oumou Diarra dite Diéman et l’émission de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) “Baara” qui parlait des artisans qui n’ont pas l’occasion de paraître à la télé. Après cette aventure, elle a été détachée à l’Agence nationale d’investissements des collectivités territoriales (ANICT).

Un tour après, elle revient à l’ORTM et avant de reprendre service, elle s’est dit que c’était mieux qu’elle crée une émission à travers ses contacts, elle s’est rendu compte que Mamoutou Kéita avait une idée géniale qui parlait de “An bôkolo” qui faisait allusion à nos ethnies, les flux migratoires, etc. Elle a produit cette émission avec ce dernier pendant une année.

Aïché Baba Kéïta a repris service à l’ORTM avec le journal en langue nationale parce qu’il y avait un besoin de femme présentatrice du journal en langue nationale. C’est après cet intermède que la direction de l’ORTM a ressorti “Grin de midi” du tiroir, qu’elle a relooké pour donner le produit tant prisé aujourd’hui.

“Grin de midi” est une émission qui existe depuis l’année dernière, mais elle avait été interrompue à cause de la maladie à coronavirus. Cette année, ils ont redynamisé le concept et le studio. C’est une émission qui est diffusé du lundi au jeudi de 11 h-12 h 30 en direct sur l’ORTM. Elle est rediffusée à 23 h.

Le concept est très simple, ils choisissent un thème par jour et un invité et ils débattent de ce thème. Il y a 5 chroniqueurs qui prennent des angles de traitement différents. Ça passe du reportage journalistique à l’humour, l’avis des internautes et même l’avis de la rue à travers le micro trottoir.

Ils débattent le thème du jour en fonction de l’actualité. Pendant l’émission proprement dite, le tour des questions est fait avec l’invité. Dans “Grin de midi”, on essaye de valoriser les secteurs qui sont peu connus par exemple, il y a quelques jours, ils ont parlé des données à caractère personnel, chose que beaucoup de personnes pensent savoir, mais en réalité ne le connaissent pas.

Le dimanche 15 août 2021, il y a eu inondation à Bamako et dans son émission du lundi 16 août 2021, Aïché était habillée en sapeur-pompier pour attirer l’attention des uns et des autres. Elle croit que “Grin de midi” est une émission que l’ORTM a toujours voulu faire parce qu’elle y est revenue il y a seulement deux ans et elle est revenue trouver que le projet était là avec Amadou Kodio qui en parlait déjà avec la direction, mais il fallait trouver les moyens pour la réalisation.

Aïché Baba Kéita, la vedette de l’émission “Grin de midi” a obtenu un baccalauréat en sciences exactes au lycée “Le Progrès”. Après, elle a obtenu une licence professionnelle en gestion des ressources humaines. Jusque-là, elle se disait qu’elle n’avait pas trouvé sa voie. C’est ainsi qu’elle a fait un master II en marketing et communication en 2011.

Après cela, Aïché n’était toujours pas satisfaite, elle se disait qu’elle est encore jeune, même si c’est vrai qu’elle travaille déjà. Elle voulait apprendre beaucoup d’autres choses, c’est ainsi qu’elle est partie à Paris pour apprendre comment présenté un plateau de télé, des émissions de divertissements et la présentation du journal télé.

Ensuite, elle est partie aux Etats-Unis pour apprendre l’anglais pendant 6 mois. Maintenant, cette épouse et mère de deux enfants est en formation continue, des formations à distance parce qu’elle pense que c’est nécessaire dans le métier journalistique.

Aïché Baba fait partie de l’équipe de production et de présentation des émissions spéciales telles que le 8 mars, le 31 juillet, la panafricaine des femmes. Elle ambitionne de rééditer à chaque événement.

La star déclare qu’il y a d’autres émissions en vue que les gens verront très bientôt sur ORTM1 et 2.

Marie Dembélé

