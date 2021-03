Festival « Temps Presse » : faire connaitre aux élèves les objectifs du développement durable

La 7é édition du festival « Temps Presse » organisée par le consulat de Monaco au Mali s’est déroulée le jeudi 25 mars au palais de la culture. Objectif : faire connaitre aux élèves les objectifs du développement durable. C’était sous l’égide de Mme Maïga Adiaratou représentante du Consulat monégasque.

-maliweb.net–Le « Temps Presse » est un festival de cinéma humain et inspirant qui sélectionne des films illustrant l’un des 17 objectifs de développement durable adoptés par les Nations-Unies en 2015. Il s’agit à travers les films de faire connaitre aux écoliers (les enfants) les objectifs du développement durable.

Le festival « Temps Presse » s’inscrit dans une démarche engagée, pour un cinéma citoyen, en présentant des courts-métrages venant du monde entier. « Ce sont au total 14 films de 02 à 14 minutes qui seront projetés un peu partout à travers le monde », a expliqué Maïga Adiaratou représentante du Consulat de Monaco.

Au Mali, les élèves de l’Ecole « La Fontaine » de Baco-Djicoroni et du Centre « Djiguiya Bon » de Daoudabougou ont voté pour leur film préféré en qualité de membres du jury du prix des enfants du festival « Temps Presse », soutenu par le gouvernement Princier. « Ces écoliers et lycéens font partis du jury composé de plus de 1000 enfants âgés de 8 à 14 ans scolarisés à Monaco et dans les écoles des pays d’intervention de la Coopération monégasque », a précisé Mme Maïga.

Les votes seront recensés et envoyés à Monaco ou le dépouillement aura lieu. Pour l’édition de cette année dont la remise des prix est prévue pour le mois d’avril, 09 prix seront décernés dont les trois prix jeunesse (enfants, lycéens et étudiant) soutenus par Monaco dans un but de sensibilisation.

Il faut noter que le festival « Temps Presse » est à sa 10 édition et la 7e au Mali et aucun film malien n’a jusqu’ici été sélectionné.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

