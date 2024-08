“Il m’a demandé…” : Aya Nakamura rétablit les choses sur sa rencontre avec Emmanuel Macron avant les JO de Paris

Le 26 juillet 2024 lors de la cérémonie d’ouverture des JO 2024, Aya Nakamura a brillé aux côtés de la Garde Républicaine. Pour mettre fin à d’innombrables rumeurs, la célèbre chanteuse a récemment évoqué sa rencontre passée avec Emmanuel Macron, qui n’a en rien influencé l’organisation de l’événement. Explications.

Un événement qui a fait le bonheur de la presse internationale ! Le 26 juillet 2024, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris s’est bel et bien orchestrée dans la Ville Lumière, malgré la pluie torrentielle. D’innombrables figures phares de la chanson étaient de la partie pour assurer le spectacle.

A l’instar de Lady Gaga, Céline Dion, le groupe de métal Gojira, Philippe Katerine ou encore Juliette Armanet ! Etant aussi de la partie, la chanteuse Aya Nakamura s’est brillamment illustrée aux côtés de la Garde Républicaine sur le pont des Arts avec un medley de Pookie, Djadja avant de revisiter For me formidable, de Charles Aznavour.

Une mise au point très attendue

Plusieurs semaines avant le grand jour, la star a été vertement attaquée par des internautes et l’extrême-droite suite aux révélations des médias sur son éventuelle participation à la cérémonie d’ouverture, imaginée par Thomas Jolly. Une période délicate qu’elle a évoqué avec transparence lors d’un live sur ses réseaux ce dimanche 25 août 2024.

Lassée des rumeurs, Aya Nakamura s’est voulue claire quant à l’organisation du show et son entrevue avec le président de la République – au cours duquel elle était arrivée en retard. “Quand je vais à l’Elysée voir Emmanuel Macron, il m’invite (…)”, a expliqué l’heureuse maman de deux enfants. “Il faut savoir que les JO et Emmanuel Macron, déjà, ça n’a rien à voir (…)”.

Une clarification nécessaire à ses yeux. “Quand je dis ça, c’est dans le sens où j’ai vu plein de médias dire ‘C’est Macron, qui a fait qu’Aya vienne’. Oui ! C’est le président de la République, mais il ne m’a pas imposée Edith Piaf. C’est faux !”. A rappeler que c’est la veuve de René Angélil qui a chanté l’Hymne à l’Amour, titre emblématique de l’icône, du haut de la Tour Eiffel.

Le choix du show était déjà fait

“Il m’a demandé qui j’aimais bien, est-ce que j’aimais Edith Piaf, j’ai répondu : ‘oui’. C’est une grande artiste (…)”, a reconnu Aya Nakamura. “Je vois deux semaines plus tard, je sors du défilé Schiaparelli, tous les médias sont au courant que je vais faire les JO (…). Ils disent oui ‘Macron a imposé à Aya Nakamura de chanter Edith Piaf. C’est faux ! (…). On a discuté tous ensemble, et le choix du show était déjà fait (…). Il n’était pas question d’Edith Piaf. C’est au Vogue World que je devais chanter du Edith Piaf”.

Une nouvelle édition qui s’est déroulée depuis la Place Vendôme à Paris en juin et qui a permis de mettre en avant un somptueux spectacle alliant mode et sport sous les directives d’Anna Wintour , rédactrice en chef du Vogue américain. “Quand il y a eu la polémique, j’ai dit “ah non, je ne peux pas”. Au final j’ai chanté ‘Fly'”, a ainsi conclu l’artiste de 29 ans pour mettre fin aux incessants bruits de couloirs.

Source: https://www.purepeople.com/

