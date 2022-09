Militante et Femme engagée, en plus de sa casquette politique elle est aussi médecin, Mme Maiga Zeinab Mint Youba a été Directrice régionale de la santé et des Affaires sociales de Koulikoro, ensuite chef de Division Santé de la reproduction à la Direction nationale de la Santé. Elle a été membre actif du RPM, après elle a été Ministre de la Santé c’est par la suite elle devient conseillère spéciale à la présidence de la République. Voici en quelques lignes son portrait.

Née le 30 novembre 1955 à Bamba (Cercle de Bourem, Gao), elle est titulaire du Doctorat en Médecine (ENMP) de Bamako, 1978. De 1989 à 1990, elle a servi dans plusieurs structures sanitaires en devenant notamment Médecin-chef du dispensaire de Quinzambougou, puis du Centre de santé de la Commune I de Bamako.

De 1990 à 1993, elle est nommée Directrice régionale de la santé et des Affaires sociales de Koulikoro. De 1993 à 2000, elle sert au Programme national de lutte contre le VIH-Sida où elle est successivement chargée du Volet contrôle des IST (Infection Sexuellement Transmissible) puis coordinatrice nationale adjointe. Elle est ensuite affectée à la Cellule de planification et de statistique du ministère de la Santé avant d’être chef de Division Santé de la reproduction à la Direction nationale de la Santé. Militante et responsable du Mouvement des femmes RPM, elle entre au gouvernement le 2 mai 2004, comme ministre de la Santé jusqu’au 03 octobre 2007 au sein du gouvernement Ousmane Issoufi Maïga. Quelques mois après, elle se retrouve à la présidence de la République comme Chargée de Mission (2008-2011) puis conseillère spéciale à la présidence de la République.

Le ministre de la Santé, Mme Maïga Zeïnab Mint Youba, a décoré des responsables et agents de la santé et de l’action sociale. La cérémonie s’est déroulée dans les locaux du département de la Santé. Les nouveaux médaillés sont le médecin-colonel Charles Fau et Mme Koumaré Lucienne, respectivement directeur général et chef du service de l’action sociale du centre hospitalo-universitaire du Point G, le docteur Sidi Konaré, ancien directeur du centre national d’immunisation et Youssouf Sangaré, ancien directeur national de l’Action sociale. Ceux-ci ont reçu la médaille d’officier de l’Ordre national du Mali. Le ministre de la Santé, Mme Maïga Zeïnab Maint Youba, a adressé ses félicitations aux nouveaux médaillés.

En définitive, Mme Maïga Zeïnab Mint Youba, est une militante pour la cause féminine et le développement du secteur de la santé.

Oumou SISSOKO

