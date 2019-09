Suite à l’assaut perpétré par la population de Niono, hier, contre le commissariat de police, résultant la mort du commissaire principal, Issiaka Tounkara, une unité du groupement mobile de la police a fait très tôt, ce matin vendredi, une descente musclée dans la ville.

– Maliweb.net – Arrivée sur place, la police a directement mis aux arrêts le chef du village, un de ses enfants et plusieurs autres présumés complices. Selon une source locale, les forces de l’ordre ont ciblé certaines concessions où les jeunes et vieilles personnes soupçonnés non pas seulement été épargnés par les coups de matraques, mais ont été embarqués de force dans les véhicules de transport des troupes.

D’autres sites, dont le marché de Niono, les lieux de regroupement des jeunes, ont été pris pour cible par les forces du maintien d’ordre. Une vidéo qui nous avons visionné, on y voit plusieurs jeunes embarqués dans un camion de la police.

Il nous revient qu’à cause de la présence massive des forces du maintien d’ordre et les éléments de la gendarmerie, les populations sont restées terrer chez elles par peur de subir les représailles suite à la mort du commissaire Issiaka Tounkara. Le corps de ce dernier est déjà transféré à la morgue de l’Hôpital du Mali. Plusieurs éléments de la hiérarchie policière auraient fait le déplacement au chevet du corps de leur confrère, sauvagement assassiné à Niono, le jeudi dernier.

Dans un communiqué, le Ministère de la Sécurité a indiqué qu’une horde d’individus armés de projectiles en tous genres ont saccagé le commissariat de Niono et agressé le personnel. Le communiqué fait état d’un bilan de quatre véhicules incendiés, un magasin saccagé et armes emportées, deux morts et 22 blessés dont un gendarme. Le ministre de la Sécurité, le Gal Salif Traoré, a rassuré, hier soir, les familles des défunts que les auteurs et les complices de ces actes ignobles seront identifiés et traduits devant la justice. La purge semble déjà commencer avec cette descente musclée policière.

A suivre !

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

