Pour sécuriser la population et maintenir l’ordre et la tranquillité dans la cité, la ville de Kolondièba abrite désormais un commissariat de police. Jeudi 11 juillet 2019, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Salif Traoré, a présidé la cérémonie d’inauguration du commissariat.

Le commissariat a pour but de sécuriser et de maintenir l’ordre et la tranquillité sur toute l’étendue de la Commune urbaine et péri urbaine de Kolondièba. Une initiative qui illustre éloquemment la volonté du gouvernement de doter la police des infrastructures, équipements et moyens humains pour mener à bien sa mission de protection des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national, en assurant l’exécution des lois et règlements dans les conditions idoines pour le fonctionnaire de police et dans le strict respect des droits fondamentaux du citoyen.

Le nouveau joyau, ses installations de pompage et son système solaire sont financés par le budget national à hauteur de 211, 523 millions de F CFA. Selon le DG de la police nationale, l’Inspecteur général Moussa Ag Infahi, le plan de développement des infrastructures de la police nationale soutient le principe : ‘’Une commune, un commissariat de sécurité publique’’. Outre, il précise que le choix de la Commune de Kolondieba se justifie par trois raisons principales ayant chacune une incidence sur l’insécurité et la criminalité. “La criminalité ambiante favorisée par la proximité avec la République sœur de Côte d’Ivoire, un centre d’intérêt économique en plein essor avec l’avènement très prochain de la route transnationale et d’une densité de population galopante”, a précisé le DG.

Pour éradiquer cette insécurité, le DG de la police nationale a indiqué qu’un accent particulier sera mis sur le contrôle de l’immigration irrégulière et la criminalité transnationale à travers le renforcement du poste de frontière de Kadiana. Après avoir invité la population à une franche collaboration avec la police, le DG a évoqué la question de la mise en place d’une politique de police de proximité.

Le général de division Salif Traoré, a abondé dans le même sens appelant la population à collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour une cohabitation meilleure. Le ministre a annoncé la dotation prochaine de la ville de Kolondièba d’un bâtiment de la Protection civile.

Le cercle de Kolondièba est constitué de 12 communes dont : Bougoula, Fakola, Farako, Kadiana, Kébila, Kolondièba, Kolosso, Ména, Nangalasso, N’Golodiana, Tiongui et Tousséguél, sur une superficie de 9 200 km² et une population de plus de 300 000 habitants. Pour son démarrage, le commissariat évolue avec un véhicule pick-up et quatre motos tout terrain.

